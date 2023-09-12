Unity, Oyun Geliştiricileri İçin Tartışmalı Yeni Ücreti Açıkladı

Bağımsız oyun stüdyoları tarafından kullanılan popüler Unity Engine'in arkasındaki şirket olan Unity, yeni bir ücret açıklamasıyla tartışmalara yol açtı. 1 Ocak'tan itibaren, Unity Engine'i kullanan bir oyun indirildiğinde geliştiricilerden ücret alınacaktır. Ücret, satışlar 200,000 ay boyunca veya toplam 12 yüklemede 200,000 ABD Doları gelir eşiğine ulaştığında tetiklenecek ve geliştiricinin Unity ile olan lisansına bağlı olarak yükleme başına 0.20 ABD Doları kadar yüksek olabilir.

Bu karar, oyun geliştirme camiasında öfke ve inançsızlıkla karşılandı; geliştiriciler, potansiyel mali yük ve istişare eksikliği konusundaki endişelerini dile getirdi. Pek çok geliştirici, bu ücretin yeni donanımlara veya Xbox Game Pass gibi abonelik hizmetlerine veya Humble Bundle gibi yardım amaçlı oyun koleksiyonlarına yeniden yüklenmesi durumunda nasıl uygulanacağı da dahil olmak üzere, bu ücreti uygulamanın lojistik zorluklarından endişe duyuyor.

Unity buna yanıt olarak, her oyunu oyuncu cihazlarında çalıştıran kodla ilgili olduğu için ücrete Unity Çalışma Zamanı Ücreti adını verdi. Şirket, bu ücret yapısının geliştiricilerin devam eden oyuncu etkileşiminden faydalanmasına olanak tanıdığını iddia ediyor. Unity Create Başkanı Marc Whitten, bu ücretin amacının Unity ile geliştiriciler arasındaki "değer alışverişini daha iyi dengelemek" ve şirketin motora yatırım yapmaya devam etmesi için daha fazla gelir elde etmek olduğunu belirtti.

Bu karar, stüdyoların kullanıcı tabanından tepki alması veya oyunlarının toplu yükleme kampanyalarına girmesi durumunda stüdyoların mali sonuçlarıyla ilgili endişeleri artırıyor. Pek çok geliştirici, bu ek ücretin Unity ile yaptıkları lisans sözleşmesine ve oyunlarından elde etmeyi bekledikleri gelire ilişkin anlayışlarıyla çeliştiğini düşünüyor. Unity'nin ücretin nasıl uygulanacağı ve izleneceği konusunda netlik eksikliği bu endişeleri daha da artırdı.

İlk olarak 2005 yılında piyasaya sürülen Unity Engine, uygun fiyatı ve esnekliği nedeniyle bağımsız oyun geliştiricileri arasında popülerlik kazanan, platformlar arası bir oyun motorudur. Cuphead, Rust ve Pokémon GO gibi başarılı oyunların yaratılmasında kullanıldı. Ancak Unity, personelin işten çıkarılmasına ve yatırımlarının yeniden değerlendirilmesine neden olan mali zorluklarla karşı karşıya kaldı. Şirket, bu yeni ücret yapısının daha fazla gelir elde edilmesine ve sektördeki konumunun güçlendirilmesine yardımcı olacağını umuyor.

kaynaklar:

– Oyun Geliştirici Dergisi

– X Dergisi