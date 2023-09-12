SAS, Explore Konferansında Önemli Girişimlerini Duyurdu

SAS yakın zamanda Las Vegas'taki Keşfet konferansı sırasında yapay zeka ve analitiklere olan bağlılıklarını gösteren birçok önemli duyuru yaptı. En önemli girişimlerden biri, yapay zeka destekli endüstri çözümlerine 1 milyar dolar yatırım yapma taahhüdüdür. Bu yatırım, SAS'ın analitiği herkes için her yerde erişilebilir hale getirmeye odaklandığını yansıtıyor.

Bu taahhüt doğrultusunda SAS, veri zorluklarını çözmek için üretken yapay zekadan yararlanıyor. Şirket, gerçek dünya ortamlarını yansıtan özgün veriler üretme, kullanıcı gizliliğini koruma, önyargı testi ve azaltmanın yanı sıra nadir ve aşırı olayları test etme üzerinde çalışıyor. Ek olarak SAS, kuruluşların yeni çözümler denemesine ve gelişmiş verimlilik için stratejiler test etmesine olanak tanıyan fiziksel sistemlerin kopyaları olan "dijital ikizler" sunuyor.

SAS, üretken yapay zeka yeteneklerini Microsoft Azure OpenAI platformuyla entegre etmek için Microsoft ile ortaklık kurdu. İşletmeler, SAS düzenleme ve analiz araçlarını Azure ile birlikte kullanarak kritik operasyonları destekleyebilir ve inovasyonu teşvik edebilir. Entegrasyon bu yılın sonlarında sınırlı bir ön izleme için kullanıma sunulacak.

Bir diğer önemli duyuru ise veri ve analitik otomasyonu sağlamak üzere tasarlanmış bir sağlık hizmeti platformu olan SAS Health'in lansmanıdır. Bu kurumsal çözüm, elektronik sağlık kayıtlarının standart formatlarda hızlı bir şekilde alınmasını sağlayarak sağlık verileri yönetimini geliştirmeyi ve öngörülü analizler sağlamayı amaçlamaktadır. SAS Health'in sağlık hizmeti sunumunun geleceğinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Konferansta Viya platformu da güncellemeler aldı. SAS, kod yürütmek için güvenli, bulutta yerel bir geliştirme ortamı olan Viya Workbench'i tanıttı. Ayrıca popüler geliştirme araçlarına yönelik üç istemciyi de duyurdular: Jupyter Notebook, Visual Studio Code ve SAS Enterprise Guide. Bu iyileştirmeler verimliliği artırmayı ve veri bilimcileri ve geliştiriciler için daha hızlı inovasyon sağlamayı amaçlıyor.

SAS ayrıca hızla gelişen yapay zeka destekli uygulamalara yönelik bir uygulama olan SAS App Factory'yi de tanıttı. Bu çözüm, React, TypeScript ve Postgres dahil olmak üzere bulutta yerel bir teknoloji yığınının kurulumunu otomatikleştirir. Viya Workbench ile birlikte önümüzdeki yıl genel kullanıma sunulması planlanıyor.

Bu girişimlere ek olarak SAS, kamu hizmeti şirketlerini hedef alan SAS Enerji Tahmin Bulutu'nu başlattı. Bu bulut tabanlı hizmet, yoğun talep ve iletim planlaması için tahmine dayalı analizler sağlayarak planlamanın ve operasyonların iyileştirilmesine yardımcı olur. Los Angeles Su ve Enerji Departmanı ile yapılan deneme çalışması bu çözümün potansiyelini ortaya koydu.

Konferans boyunca SAS, yapay zeka ve veri yönetimi yönetişiminin önemini vurguladı. Yönetişim ve uyumluluk konusundaki uzmanlıklarını vurguladılar ve özellikle üretken içerikle ilgili olan modellerinin şeffaflığını vurguladılar. SAS, tamamen işlevsel yapay zeka çözümleri sunma konusundaki kararlılığını yineledi ve bunların uygulamanın "son adımında" sağladıkları değeri vurguladı.

Genel olarak, SAS'ın Keşfet konferansındaki duyuruları, kritik iş zorluklarının üstesinden gelmek için yapay zeka, analitik ve ilerleyen teknolojiye olan bağlılıklarını güçlendiriyor.

kaynaklar:

– Business NC dergisi (kaynak makale)

– SAS Haber Odası (https://www.sas.com/en_us/news.html)