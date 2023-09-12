Fransa, Radyasyon Seviyesi Nedeniyle iPhone 12 Satışını Yasakladı

Fransa'nın dijital ekonomiden sorumlu küçük bakanı, Apple'ın Fransa'daki iPhone 12 modelinin satışlarını durdurması gerektiğini duyurdu. Bu karar, ülkenin radyasyon gözlemcisi ANFR'nin testler yapması ve akıllı telefonun Özel Soğurma Oranının (SAR) yasal sınırları aştığını keşfetmesinin ardından geldi.

Fransa'nın bakanı Jean-Noel Barrot, Le Parisien ile yaptığı röportajda ANFR'nin yasağı Apple'a bildirdiğini açıkladı. Ayrıca bir yazılım güncellemesinin, 12'den bu yana satışa sunulan iPhone 2020 ile ilgili radyasyon sorunlarına çözüm getirebileceğini de belirtti.

Barrot, Apple'ın gerekli değişikliklere yanıt vermek ve uygulamak için iki haftası olduğunu vurguladı. Bunun yapılmaması, dolaşımdaki tüm iPhone 12 cihazlarının geri çağrılmasıyla sonuçlanabilir. Dijital devler dahil tüm şirketler için aynı kuralların geçerli olduğunu vurguladı.

Araştırmalar belirli kanser türlerinin riskinde potansiyel bir artış olduğunu öne sürdüğünden, Avrupa Birliği cep telefonu kullanımına ilişkin SAR değerleri için güvenlik sınırları belirlemiştir. Fransız gözlemci, bulgularını diğer AB üye ülkelerindeki düzenleyicilerle paylaşacak ve Barrot, bu kararın bir dalgalanma etkisi yaratabileceğini belirtti.

Fransa, elektronik cihazların radyasyon seviyelerini izleme konusunda proaktif davrandı ve 2020'de düzenlemeleri genişleterek perakendecilerin yalnızca cep telefonlarının değil, tabletlerin ve diğer elektronik ürünlerin ambalajlarında da radyasyon değerlerini göstermesini zorunlu kıldı.

Apple, yasak duyurusuna henüz bir yanıt yayınlamadı.

Kaynak: Reuters (URL belirtilmedi)