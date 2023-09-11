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Forza Motorsport'ta En Hızlı Benliğinizin Kilidini Açın

ByGabriel Bota

Eylül 11, 2023
Forza Motorsport'ta En Hızlı Benliğinizin Kilidini Açın

Forza Motorsport, dört yılın ardından yepyeni bir bölümle geri dönüş yapıyor. Geliştiriciler, Turn 10, seriyi yeniden yaratmak için çizim tahtasına geri döndüler. Oyunun demosu oynanış ve erişilebilirlik özelliklerinde heyecan verici değişiklikleri ortaya koyuyor.

Demo, arabanızı geliştirmeye ve geliştirmeye odaklanan The Builders' Cup'taki üç yarıştan oluşuyor. Oyunun kapsamlı bir araba koleksiyonu toplamayı vurgulayan önceki sürümlerinden farklı olarak, yeni Forza Motorsport, oyuncuları gerçekten keyif aldıkları birkaç arabayı geliştirmeye odaklanmaya teşvik ediyor.

Oyundaki gözle görülür değişikliklerden biri de kontroller. Yeni Forza Motorsport'taki kontroller daha fazla hassasiyet gerektiriyor ve daha gerçekçi bir sürüş deneyimi yaratıyor. Artık dönüşlerde basitçe fren yapmak mümkün değil; Oyuncular temiz bir dönüş elde etmek için arabalarıyla çalışmalıdır. Kontroller uzun süredir oynayanlar için bazı ayarlamalar gerektirse de, gerçek hayattaki sürüşün daha doğru bir temsilini sağlıyorlar.

Oyundaki erişilebilirlik özellikleri övgüye değerdir. Forza Motorsport, görme engelli ve az gören oyuncuların da oyundan keyif alabilmesi için çaba harcadı. Vites değiştirme ve yakınlık uyarıları gibi çeşitli sesli ipuçları, oyuncuların oyunda görsel ipuçları olmadan gezinmesine olanak tanır. Bu erişilebilirlik seçenekleri aynı zamanda görüş sahibi oyunculara da fayda sağlayarak sürüş deneyimlerini geliştirebilir.

Erişilebilirlik özelliklerinin eklenmesi, oyunu yepyeni bir izleyici kitlesine açıyor ve görme engelli ve az gören oyuncuların oyunu nasıl deneyimleyip inceleyeceğini görmek heyecan verici. Ayrıca bu erişilebilirlik seçenekleri, oyun oynarken erişilebilirliğin alkışlanmak yerine beklenmesi gerektiğini hatırlatır.

Sonuç olarak Forza Motorsport, yeni oyunuyla çizim tahtasına geri döndü. Oyun, daha gerçekçi ve sürükleyici bir sürüş deneyimi sunarak seçilmiş birkaç arabayı inşa etmeye ve yükseltmeye odaklanıyor. Erişilebilirlik özelliklerinin eklenmesi, oyunu daha geniş bir kitle için erişilebilir hale getiriyor ve oyun yayınlandığında oyuncuların bu değişiklikleri nasıl benimseyeceğini görmek ilginç olacak.

kaynaklar:
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By Gabriel Bota

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