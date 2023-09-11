Donald Mustard Yedi Yılın Baş Kreatif Sorumlusu Olarak Epic Games'ten Ayrılıyor

Epic Games'in kreatif sorumlusu Donald Mustard, yedi yıllık görev süresinin ardından şirketten ayrıldığını duyurdu. Hardal, çok popüler olan çevrimiçi video oyunu Fortnite'ın anlatımını ve gelişimini şekillendirmede etkili oldu.

Mustard, Epic Games'te görev yaptığı süre boyunca, oyunun çıktığı 2017'den bu yana canlı sezonlar boyunca ortaya çıkan Fortnite'ın genişleyen hikayesinin geliştirilmesine öncülük etti. Oyunun adasını ana karakter olarak tanımladı; kara delikler, meteor çarpmaları gibi olaylar yoluyla meydana gelen önemli değişikliklerle birlikte ve ana özelliklerden karakter geçişlerinin tanıtılması.

Fortnite, Transformers, Stranger Things, Star Wars ve Dragon Ball Z gibi çeşitli serilerle yaptığı işbirlikleriyle tanındı. Bu geçişler, bu özelliklerdeki karakterleri ve konumları oyuna getirerek oyunun çekiciliğini ve popülerliğini daha da artırdı.

Yaklaşık 25 yılını oyun sektöründe geçiren Mustard, başarılarını ve Fortnite'a olan katkılarını anlattı. Küresel bir fenomen haline gelen oyunun yaratılması ve şekillendirilmesindeki rolünden gurur duyduğunu ifade etti.

Mustard, ChAIR Entertainment Group'un satın alınmasının ardından Epic Games'e katıldı. Daha önce Xbox 360 için Undertow ve Shadow Complex gibi oyunların yanı sıra iOS cihazları için Infinity Blade üçlemesi üzerinde çalışmıştı. Gelecek kariyer planlarını açıklamadı ancak eşi ve ailesiyle vakit geçirmenin heyecanını dile getirdi.

Epic Games CEO'su Tim Sweeney, Mustard'a olağanüstü katkıları ve başarılarından dolayı şükranlarını sundu. Epic Games'in başkan yardımcısı Mark Rein, Mustard'ın kariyerinin gelişmesine tanık olmanın ve onun arkadaşı olmanın bir onur olduğunu söyledi.

Mustard, duyurusunu toplulukla birlikte Fortnite oynamaya devam etme konusundaki istekliliğini ifade ederek tamamladı. Oyunculara, geliştirme ekiplerinin oyunun geleceği için heyecan verici ve çığır açıcı projeler üzerinde çalıştığına dair güvence verdi.

kaynaklar:

– Twitter'da Donald Mustard

–Epik Oyunlar

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