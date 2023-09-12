Football Manager 2024 Çıkış Tarihi Açıklandı

Sega, Football Manager 2024'ün 6 Kasım'da yayınlanacağını açıkladı. Oyun PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve akıllı telefonlar dahil olmak üzere çeşitli platformlarda satışa sunulacak. Bu, Football Manager serisinin 20. oyunu olacak ve serinin Japonya'da piyasaya sürülen ilk oyunu olacak.

FM24'ün önemli özelliklerinden biri de PC ve Xbox Series X/S kullanıcıları için lansman sırasında Xbox Game Pass'te mevcut olmasıdır. Ayrıca FM2024 Touch'ın Apple Arcade'e eklenmesinin ardından Football Manager 23 Mobile'a Netflix üzerinden erişilebilecek.

Oyunun arkasındaki geliştirme ekibi Sports Interactive, oyunun Japonya'da piyasaya sürülmesinden ve Japonca dil desteğinin getirilmesinden duydukları heyecanı dile getirdi. Bu, oyunun dünya çapında 230 milyondan fazla aboneye sahip Netflix'e entegrasyonuyla birlikte Football Manager oyuncu topluluğunun daha da büyümesi için önemli bir fırsat sunuyor.

Football Manager 2024 için ön siparişler şu anda açık ve resmi lansman gününe kadar yüzde 10 indirim sunuyor. Ön sipariş aynı zamanda PC/Mac oyuncuları için oyunun çıkışından yaklaşık iki hafta önce erken erişim süresine erişim sağlıyor.

Football Manager 2024'ün gelecek yıl FM25 ile gerçekleştirilecek büyük revizyondan önceki son bölüm olmasının beklendiğini belirtmekte fayda var. Sports Interactive'in patronu Miles Jacobson, Eurogamer ile yaptığı röportajda, büyük popülaritesine rağmen serinin önceki oyunuyla ilgili kişisel hayal kırıklığını dile getirdi.

kaynaklar:

– Eurogamer

- Sega

Tanımlar:

– Xbox Game Pass: Microsoft tarafından sunulan ve aylık ücret karşılığında oyun kitaplığına erişim sağlayan bir abonelik hizmeti.

– Erken Erişim: Bir oyunun resmi olarak yayınlanmasından önceki, oyuncuların geliştirme veya test aşamasındayken oyuna erişip oynayabildiği dönem.