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Football Manager 2024 Mobile Kasım'da Netflix Oyunlarına Geliyor

ByRobert Andrew

Eylül 12, 2023
Football Manager 2024 Mobile Kasım'da Netflix Oyunlarına Geliyor

SEGA'nın popüler video oyunu serisi Football Manager, mobil platformda ilk kez Kasım 2023'te Netflix Games'te yayınlanacak. "Football Manager 2024 Mobile" başlıklı yeni sürüm, bugüne kadarki en eksiksiz sürüm olarak selamlanıyor ve oyuncuların Çeşitli liglerden futbolculardan oluşan kadro.

Oyun, Steam, Epic Games ve Xbox Game Pass gibi büyük konsollar ve PC platformları için kutulu ve dijital sürümlerin yanı sıra mobil cihazlarda da eşzamanlı olarak yayınlanacak. Football Manager'ın 2023 sürümündeki önceki ilerlemeler yeni sürüme aktarılabilir ancak oynamak için Netflix aboneliği gerekecektir.

Netflix'teki diğer tüm oyunlar gibi (toplam 2024 oyun) Football Manager 74 Mobile'ın da herhangi bir reklam veya mikro işlem içermeyeceğini belirtmekte fayda var. Resmi bir blog yazısında Netflix, oyunun kendi platformuna taşınmasının nedenleri olarak küresel erişimini ve üyelik tabanını vurgulayarak oyuna her zamankinden daha fazla oyuncunun erişmesine olanak tanıdı.

Football Manager 2024 Mobile'ı indirmek için Netflix üyeliğine sahip mevcut oyuncular, oyunu yayınlandıktan sonra Netflix mobil uygulaması aracılığıyla bulabilir ve yükleyebilirler. Apple telefonlarda özel bir Oyunlar satırında, Android cihazlarda ise ayrı bir Oyunlar sekmesinde yer alacaktır. Ancak oyun PC'lerde, TV'lerde ve oyun konsollarında Netflix uygulaması aracılığıyla kullanılamayacak.

SEGA ve Netflix arasındaki bu iş birliği, Sonic Prime Dash'in bu yılın başlarında piyasaya sürülmesinden sonra birlikte oynadıkları ikinci oyun anlamına geliyor. Football Manager'ın Netflix sürümüyle ilgili daha fazla ayrıntı Ekim ayı sonlarında açıklanacak.

Yayınlanma tarihi yaklaştıkça Football Manager oyuncuları ve hayranları, popüler futbol menajerlik simülasyon oyununun erişim alanını daha geniş bir kitleye genişletecek olan Netflix Games'teki yeni mobil deneyimi önceden tahmin edebilir.

kaynaklar:
– Netflix Oyunları Blog Yazısı
– SEGA

By Robert Andrew

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