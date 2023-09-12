Apple Watch Series 9: Geliştirilmiş Performans ve Geliştirilmiş Doğruluğumu Bul

Yeni duyurulan Apple Watch Series 9, kullanıcı deneyimini geliştirecek birçok heyecan verici güncelleme sunuyor. Görünür bir donanım yeniden tasarımı veya yeni sağlık sensörü olmasa da Seri 9, güncellenmiş bir ultra geniş bant işlemciye sahiptir. S9 olarak bilinen bu işlemci güncellemesi, üç yıl içindeki ilk gerçek performans artışı olup, önceki modellerle karşılaştırıldığında önemli bir hız artışı ve gelişmiş yanıt verme yeteneği sağlar.

İyileştirilmiş performansın yanı sıra, Apple Watch Series 9, parlak gün ışığında daha iyi görünürlük için 2000 nite kadar, kısıldığında ise 1 nit kadar düşük bir parlaklık düzeyine ulaşıyor. Dikkate değer iyileştirmelerden biri, Siri sesli komutlarının cihaz üzerinde işlenmesidir ve bu da daha hızlı yanıt süreleri sağlar. Kullanıcılar artık Siri'ye uyku düzenlerini, yürüme kalp atış hızlarını, aktivite düzeylerini sorabiliyor ve hatta yalnızca seslerini kullanarak kilo veya ilaç alımı gibi sağlık verilerini kaydedebiliyor. Siri sağlık sorguları bu yılın sonuna doğru daha fazla dile genişletilecek.

Apple ayrıca Çift Dokunma özelliğiyle komut vermenin yeni bir yolunu da tanıttı. Kullanıcılar aramaları yanıtlamak, zamanlayıcıları durdurmak ve diğer hızlı işlemleri gerçekleştirmek için parmaklarıyla başparmaklarını iki kez birbirine dokundurabilirler. Bu özellik önümüzdeki ay kullanıma sunulacak.

Artan parlaklık ve geliştirilmiş özelliklere rağmen Apple Watch Series 9, 18 saatlik “tüm gün” pil ömrünü koruyor. 9. seri bugünden itibaren ön siparişe açılacak ve gönderim tarihi 22 Eylül 2023 olacak. Apple Watch Series 9'un başlangıç ​​fiyatı 399 dolardır.

Kişiselleştirme seçenekleriyle ilgilenenler için Apple Watch için yeni Hermes ve Nike kayışları da bugün sipariş edilebilecek ve 22 Eylül'de mağazalarda satışa sunulacak. Seri 9'un Alüminyum modelleri yıldız ışığı, gece yarısı, gümüş rengi gibi çeşitli renklerde sunuluyor. (ÜRÜN)KIRMIZI ve pembe; paslanmaz çelik versiyonu ise altın, gümüş ve grafit renk seçenekleriyle sunuluyor. Hermes sürümü, gümüş veya uzay siyahı renklerinde paslanmaz çelik seçenekleri sunuyor.

Genel olarak, Apple Watch Series 9, popüler akıllı saat serisine çok beklenen bir performans artışı ve gelişmiş işlevsellik getiriyor. Güncellenen işlemcisi, gelişmiş Siri yetenekleri ve hızlı eylemler için Çift Dokunma gibi yeni özellikleriyle Seri 9, gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunmayı vaat ediyor.

kaynaklar:

– Apple Watch Series 9 performans artışı ve daha fazla Find My doğruluğunu getiriyor