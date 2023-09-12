Apple'ın Yeni iPhone 15'inde E-Atık Kaygıları Ortasında USB-C Bağlantı Noktası Bulunacak

Apple, en yeni iPhone serisi olan iPhone 15'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve raporlar, yeni modellerin Apple'ın tescilli Lightning bağlantı noktası yerine bir USB-C bağlantı noktasına sahip olacağını gösteriyor. Bu değişiklik, küçük ve orta ölçekli elektronik cihazların 2024 yılı sonuna kadar evrensel bir konektöre sahip olmasını gerektiren yeni Avrupa Birliği kurallarına bir yanıttır. AB, maliyetleri azaltmak ve tüketicilere kolaylık sağlamak için konektörleri standartlaştırmayı amaçlamaktadır.

Apple, AB kurallarına uygunluğunu doğrularken, şirket e-atık ve inovasyonla ilgili endişelerini dile getirdi. Tek bir kablonun zorunlu hale getirilmesi, diğer uzun süredir devam eden konnektörlerin etrafında ekosistemler kuran üreticiler üzerinde potansiyel bir olumsuz etki yaratır.

Uzmanlar, milyonlarca Apple Lightning kablosunun birdenbire kullanım dışı kalabileceğinden bu geçişin kısa vadeli sonuçlarıyla ilgili endişelerini dile getirdi. USB-C'ye geçiş, tek bir kabloyu çok çeşitli cihazlarda kullanabileceklerinden tüketicilere uzun vadede şüphesiz fayda sağlayacaktır. Ancak acil zorluk, gereksiz kabloların ürettiği e-atık dağlarıyla başa çıkmakta yatmaktadır.

Üst düzey sektör rakamları, elektronik atıkların sorumlu bir şekilde imha edilmesi konusunda eğitimin arttırılması ihtiyacını vurguluyor. USB-C'nin benimsenmesi, tüketicilerin gereksiz şarj cihazı alımlarından yılda 213 milyon £'a kadar tasarruf etmesini sağlayabilirken, büyüyen e-atık sorunu acilen ilgilenilmesini gerektirmektedir. Her yıl yeni cihazların piyasaya sürülmesi ve en son teknolojiye yönelik tüketici talebi, halihazırda dünya çapında önemli miktarda elektronik atığın oluşmasına katkıda bulunmaktadır.

Apple'ın 5 yılında iPhone 2012 ile birlikte tanıttığı Lightning kablosu, birçok Apple cihazı ve aksesuarı için standart haline geldi. USB-C'ye olan bu ani geçiş, tüm Lightning tabanlı ürünleri kullanılmaz hale getiriyor ve halihazırda artan e-atık sorununu daha da artırıyor.

Bu sorunun üstesinden gelmek için teknoloji endüstrisinin pozitif ayrımcılık yapması ve kullanım ömrü sona eren ekipmanların imha yöntemlerini geliştirmesi gerekiyor. Tüketicileri sorumlu e-atık imhası konusunda eğitecek uygun girişimler olmazsa, önümüzdeki yıllarda çöplüklere gönderilen yıldırım limanı tabanlı teknoloji miktarında keskin bir artış riski var.

Canlı etkinlikte Apple'ın yeni iPhone'ların yanı sıra yeni nesil Apple Watch ve AirPod kulaklıklarını da tanıtması bekleniyor. Şirketin USB-C'ye geçişi, AB düzenlemelerine uyum yolunda atılmış bir adımı temsil ediyor, aynı zamanda elektronik endüstrisinde sürdürülebilir uygulamalara olan acil ihtiyacı da vurguluyor.

kaynaklar:

– Thomas Husson, Forrester'ın baş analisti

– Ed Hoppitt, VMware'in kıdemli yöneticisi