Önde gelen bir Çinli akademisyene göre, dijital para birimleri Çin ve müttefikleri için doların ortadan kaldırılmasına yardımcı olacak. Fujian Sosyal Bilimler Akademisi Direktör Yardımcısı Huang Qicai, bu bakış açısını Guangming Daily için yazdığı bir görüş yazısında dile getirdi. Huang, çeşitli ülkelerde dolarsızlaştırma sürecinin halihazırda başladığını ve uluslar ABD dolarından uzaklaşmaya çalışırken dünya para biriminin çok kutuplulaşmasına yol açacağını belirtti.

Huang, Çin'in dijital yuanı gibi dijital paraların bu uzun vadeli süreçte rol oynayacağına inanıyor. Uluslararası dijital para birimlerinin yenilik yapma ve dolarsızlaştırmaya katkıda bulunma potansiyeline sahip olduğunu öne sürüyor. Dijital para birimi uygulamaları olgunlaşmaya devam ettikçe Huang, süper egemen bir "dünya para biriminin" ortaya çıkıp uluslararası parasal yönetim sisteminin merkezi haline gelme olasılığını öneriyor. Huang, Çin'in dijital yuanının bu rolü yerine getirmesi gerektiğini açıkça belirtmese de makalesinde BRICS ödeme platformu BRICS Pay'den bahsediyor.

BRICS Pay, yaklaşmakta olan merkezi olmayan bir dijital ödeme platformudur. Huang, birlikte çalışabilirlik sorunları çözülebilirse merkez bankası dijital para birimlerinin (CBDC'ler) BRICS Pay ile entegre edilebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle Çin, Rusya ve Brezilya, ilgili dijital para projelerinde önemli ilerleme kaydetti. Huang, CBDC'lerin dijital para köprüsü projelerinin kolaylaştırdığı ikili veya çok taraflı sınır ötesi işlemler yoluyla doların ortadan kaldırılmasına gerçekten katkıda bulunabileceğini doğruluyor.

Huang'ın vurguladığı bir diğer önemli husus da ABD tarafından kontrol edilen SWIFT banka mesajlaşma sisteminin hakimiyetinin kırılması gerektiğidir. Kendisi, Çinli müttefiklerin enerji ve emtia gibi kilit alanlarda dolarsızlaştırmayı güçlü bir şekilde desteklemelerinin gerekli olduğunu ileri sürüyor. Huang, emtia üreticisi ülkelerle yerel para birimleri ve yuan kullanılarak yapılan döviz takaslarının ve anlaşmaların, petrol ile ABD doları arasındaki bağı giderek zayıflattığını öne sürüyor.

Sonuç olarak, dijital para birimleri, özellikle de Çin'in dijital yuanı, dolarsızlaştırma sürecine yardımcı olma potansiyeline sahip. Çin ve müttefikleri, dijital fiatların kullanımını teşvik ederek ve birlikte çalışabilirlik zorluklarını ele alarak ABD dolarına olan bağımlılıklarını azaltabilir ve dünya para biriminde çok kutuplaşmayı teşvik edebilir.

kaynaklar:

–XY/Adobe

– Fujian Sosyal Bilimler Akademisi

– Guangming Günlük