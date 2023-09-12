Euro Truck Simulator 2 DLC, Modern Çizgili Boya İşlerini Tanıtıyor

Euro Truck Simulator 2, oyuncuların kamyonlarını benzersiz ve pürüzlü tasarımlarla kişiselleştirmelerine olanak tanıyan Modern Lines Paint Jobs Pack adlı yeni bir DLC'yi yayınladı. DLC, Line Shift, Sport Profile, Highway, Electric Zap, Cruise Liner ve Two Fold dahil olmak üzere altı tasarım teması sunuyor. Her tasarım, simülatördeki herhangi bir kamyona uygulanabiliyor ve renk seçenekleriyle daha da kişiselleştirilebiliyor. Boya işleri aynı zamanda sahip olunabilir tüm boyanabilir römorkları da kapsamaktadır.

Modern Lines Boya İşleri Paketi Steam'de £1.69/€1.99/$1.99 fiyatla mevcuttur. Oyuncular en sevdikleri tasarımı seçebilir ve kamyonlarının sanal yollarda öne çıkmasını sağlayabilir. Bu DLC'nin piyasaya sürülmesi, Ancona ve Bari bölgelerinde yeni feribotlar ve önemli noktaların yer alacağı Batı Balkanlar DLC'sinin son ön izlemelerinin ardından geldi.

Euro Truck Simulator 2, oyuncuların oyun deneyimini geliştirmek için yeni içerik ve güncellemeler sunmaya devam ediyor. Oyun, DLC'lere ek olarak yakın zamanda oyunculara GPS'siz bir mücadeleyle meydan okudu ve daha büyük bir mücadele arayanlar için ekstra bir zorluk ve gerçekçilik seviyesi ekledi.

Euro Truck Simulator 2 hayranıysanız Modern Çizgiler Boya İşleri Paketi, sanal kamyon taşımacılığı deneyiminize biraz zarafet katmanın harika bir yoludur. Favori tasarımınızı seçin ve yola şık bir şekilde çıkın!

Kaynak: SCS Yazılımı