AB Gözlemcileri Microsoft'un Activision Blizzard'ı Devralma Teklifi Hakkında Geri Bildirim İstiyor

Avrupa Birliği düzenleyicileri, Microsoft'un 69 milyar dolarlık Activision Blizzard satın alımı için Birleşik Krallık düzenleyici onayı almaya yönelik revize edilmiş planları hakkında görüş talep ediyor. Mayıs ayında anlaşmaya yeşil ışık yakan Avrupa Komisyonu, Microsoft'un Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi'ne sunduğu son teklifin rekabet yanlısı olup olmayacağını belirlemek için oyun şirketlerinden geri bildirim istiyor.

Konuya aşina olan kaynaklar, Birleşik Krallık için önerilen çözüm yolunun, CMA'yı işlem üzerindeki ilk vetosunu tersine çevirmeye ikna etmeyi amaçladığını bildirdi. Yeni teklife göre Ubisoft Entertainment SA'ya Activision oyunlarını dağıtma hakları verilecek. Bu çözüm, Avrupa Ekonomik Alanı dışında dünya çapında geçerli olacaktır.

Avrupa Komisyonu, İngiltere'deki gelişmeleri yakından izlemek ve bunların AB durumu üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmekle ilgilendiğini ifade etti. Ancak Microsoft bu son gelişmeler hakkında henüz bir yorumda bulunmadı.

CMA'nın devralımla ilgili kararını 18 Ekim'e kadar vermesi bekleniyor. AB gözlemcileri durumu yakından gözlemliyor ve oyun şirketlerinden gelecek ek geri bildirimler, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasına yönelik ileriye dönük yolun belirlenmesinde çok önemli bir rol oynayacak.

Bu makale Bloomberg'den alınan bilgilere dayanmaktadır.