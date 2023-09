Gearbox Studio'nun Embracer Group'un Yeniden Yapılanma Çabalarından Etkilendiği Bildirildi

By

Son raporlara göre Gearbox Studio, Embracer Group'un devam eden yeniden yapılanma çalışmalarından etkilenen en son stüdyo oldu. Embracer Group, Savvy Games Group ile başarısız bir stratejik ortaklığın ardından yıllar içinde yaptığı önemli harcamaları ve hisse fiyatlarında yüzde 40'lık bir düşüşü telafi etmek için Haziran ayında kapsamlı bir yeniden yapılandırma programı açıklamıştı.

Yeniden yapılanma kapsamında Embracer'a ait bir diğer stüdyo olan Volition Games, geçen ayın sonunda hemen kapatıldı. Şimdi Reuters, Embracer'ın bırakacağı bir sonraki stüdyonun Gearbox olabileceğini bildirdi. Embracer'ın, Gearbox'ı satma seçeneğini araştırmak için yatırım bankaları Goldman Sachs ve Aream & Co ile birlikte çalıştığı söyleniyor. Stüdyoyu satın almak isteyen üçüncü şahıslardan şimdiden ilgi gördüler.

Embracer'ın hisse fiyatlarının bu haberin ardından olumlu bir değişim kaydettiğini belirtmekte fayda var. 2021'de Embracer tarafından satın alınan Gearbox, son zamanlarda çıkardığı oyunlarla karışık sonuçlar elde etti. Yayıncı Take-Two'ya göre New Tales from the Borderlands'in satışlarının düşük olduğu bildirildi. Ancak bir başka Borderlands yan ürünü olan Tiny Tina's Wonderlands beklentileri aştı. CEO Randy Pitchford daha önce gelecekteki deneyimlerin halihazırda geliştirilme aşamasında olduğunu belirtmişti.

Gearbox'ın yayıncı olarak Hyper Light Breaker ve Homeworld 3'ü 2024'ün başlarında piyasaya sürme planları var. Embracer Group'un yeniden yapılanma çalışmaları ve Gearbox'ın geleceği ile ilgili daha fazla gelişme yaşanabilir.