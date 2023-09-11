Embracer Group, Borderlands Geliştiricisi Gearbox Entertainment'ı Satmayı Düşünüyor

Embracer Group'un yan kuruluşu Gearbox Entertainment için ünlü Borderlands geliştiricisini satmayı da içerebilecek çeşitli seçenekleri değerlendirdiği bildiriliyor. Konuya yakın kaynaklara göre potansiyel satış, Embracer Group'un mali pozisyonunu güçlendirmeyi hedeflemesiyle gerçekleşti.

Raporlar, Gearbox pazarına ait materyallerin potansiyel alıcıların incelemesi için halihazırda mevcut olduğunu gösteriyor. Uluslararası oyun grupları stüdyoya ilgi gösterse de anlaşmanın tamamlanma olasılığı belirsizliğini koruyor.

Embracer Group, bu yılın başlarında Gearbox Entertainment'ı 1.35 milyar dolarlık kayda değer bir bedelle satın almıştı. Ancak şirket, Crystal Dynamics, Square Enix Montréal ve Eidos-Montréal gibi diğer geliştiricileri satın alarak portföyünü genişletmeye devam etti.

Embracer Group'un Haziran 2023'te duyurduğu son yeniden yapılandırma programı, 2 milyar dolarlık bir anlaşmanın çökmesinin ardından işten çıkarmaları içeriyordu. Ek olarak, Eylül 2023'te, Saints Row'un arkasındaki geliştirici ve Embracer'ın stüdyo ağının bir parçası olan Volition, otuz yıllık operasyonun ardından kapandığını duyurdu.

Bu gelişmelere rağmen Gearbox Entertainment sektörde aktif olmaya devam etti. Sadece birkaç hafta önce stüdyo, 3 Ekim'de Nintendo Switch için Borderlands 6 Ultimate Edition'ın yayınlanacağını duyurdu.

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Kaynaklar: Reuters