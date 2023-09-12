E-posta Kampanyaları, RAT'ları ve Hırsızları Dağıtmak için Güncellenmiş DBatLoader'ı Kullanıyor

IBM X-Force, e-posta kampanyaları aracılığıyla dağıtılan DBatLoader kötü amaçlı yazılım örneklerinin yeteneklerinde bir artış olduğunu keşfetti. Bu gelişme, DBatLoader etkinliğiyle ilişkili yaygın kötü amaçlı yazılım ailelerinden bulaşma riskinin daha yüksek olmasını sağlar. Haziran ayının sonundan bu yana X-Force, Remcos, Warzone, Formbook ve AgentTesla gibi yükleri sunmak için güncellenmiş DBatLoader yükleyicisini kullanan yaklaşık iki düzine e-posta kampanyası belirledi. Bu kampanyalar, genellikle DBatLoader kötü amaçlı yazılımıyla ilişkilendirilen uzaktan erişim Truva atlarını (RAT'ler) ve bilgi hırsızlarını dağıtır.

DBatLoader veya ModiLoader, 2020'den beri gözlemlenen bir kötü amaçlı yazılım türüdür. RAT'lar ve Remcos, Warzone, Formbook ve AgentTesla gibi bilgi hırsızları dahil olmak üzere emtia kötü amaçlı yazılım kampanyalarındaki son yükleri indirmek ve yürütmek için kullanılır. Siber suçlular genellikle DBatLoader'ı dağıtmak için kötü amaçlı spam e-postaları kullanır ve ek yükleri hazırlamak ve almak için sıklıkla bulut hizmetlerinden yararlanırlar. Bu yılın başlarında DBatLoader kampanyaları, Remcos'u Doğu Avrupa'daki kuruluşlara ve Formbook ve Remcos'u da Avrupa'daki işletmelere dağıtmaya odaklandı.

Uzaktan erişim aracı ve gözetim programı olan Remcos, yaygın olarak kötü amaçlarla kullanılıyor. Windows işletim sistemlerine yetkisiz erişime izin verir. AveMaria olarak da bilinen Warzone, 2018'den beri warzone[.]ws web sitesinden satın alınabilen bir uzaktan erişim truva atıdır. Formbook ve AgentTesla, yer altı pazarlarında bulunabilen popüler bilgi hırsızlarıdır.

X-Force'un gözlemlediği son kampanyalarda tehdit aktörleri önceki taktiklerini geliştirdi. Kötü niyetli e-postaların SPF, DKIM ve DMARC e-posta kimlik doğrulama yöntemlerini geçmesine izin vererek e-posta altyapısı üzerinde kontrol sahibi oldular. Bu kampanyaların çoğunluğu ek yükleri hazırlamak ve almak için OneDrive'dan yararlanıyor. Bazı kampanyalar transfer[.]sh veya yeni/güvenliği ihlal edilmiş alan adlarını kullanır. E-posta içeriğinin çoğu İngilizce konuşanlara yönelik olsa da X-Force, İspanyolca ve Türkçe e-postaları da fark etti.

DBatLoader aktif olarak geliştirilme aşamasındadır ve kötü amaçlı yazılım dağıtım mekanizması olarak etkinliğini artırmak için yetenekleri gelişmeye devam etmektedir.

kaynaklar:

– IBM X-Force

– savaş bölgesi[.]ws