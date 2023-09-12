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eBay, Yapay Zeka Destekli Görüntü Tabanlı Listeleme Aracını Tanıtıyor

ByGabriel Bota

Eylül 12, 2023
eBay, Yapay Zeka Destekli Görüntü Tabanlı Listeleme Aracını Tanıtıyor

eBay, satıcıların kendi platformunda ürünleri listelemesini kolaylaştıracak, yapay zeka (AI) ile desteklenen yeni bir görsel tabanlı listeleme aracını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Araç, satıcıların eBay uygulaması içinde kolayca fotoğraf çekmesine veya yüklemesine olanak tanıyor ve yapay zeka, başlıklar, açıklamalar, ürün çıkış tarihleri, kategoriler, alt kategoriler, listeleme fiyatları ve gönderim maliyetleri gibi ürün bilgileri ayrıntılarını otomatik olarak dolduruyor.

Görsel tabanlı listeleme aracı, çalışanlar için beta test aşamasından geçti ve önümüzdeki aylarda kamuya sunulması planlanıyor. Bu araç, ilk kez satış yapanların karşılaştığı "soğuk başlangıç" sorununu çözmeyi, listeleme sürecini basitleştirmeyi ve rekabetçi bir listeleme oluşturmak için gereken çok fazla bilgi miktarını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

eBay'in yapay zeka teknolojisi, satıcıların kapsamlı bilgi sağlamaları için yalnızca daha etkili bir yol sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda satış sürecini de geliştirerek daha sorunsuz ve akıcı hale getiriyor. Bu yeni araç, eBay'in satıcılardan gelen minimum girdiye dayalı olarak listeler için ayrıntılı açıklamaları otomatik olarak oluşturan önceki yapay zeka destekli açıklama araçlarını temel alıyor.

Yapay zeka destekli ilk listeleme aracının piyasaya sürülmesinden bu yana, ABD'li satıcıların yaklaşık %30'u bu özelliği denedi ve bu satıcıların %95'inden fazlası yapay zeka tarafından oluşturulan açıklamaları kullanmayı tercih etti. eBay, ayrıntılı ve doğru listelemeler ile kusursuz listeleme süreci arasında bir denge kurmayı hedefleyerek birkaç yıldır çeşitli yapay zeka biçimlerini platformuna dahil ediyor.

eBay'in CEO'su Jamie Iannone, şirketin "teknoloji odaklı bir yeniden yapılanma" sürecinden geçtiğini ve e-ticaretin geleceğini yeniden keşfetmeye kararlı olduğunu belirtti. Buna moda için yapay zeka destekli kimlik doğrulama sağlayıcısı Certilogo'nun yakın zamanda satın alınması da dahildir.

kaynaklar:
– eBay Basın Bülteni

By Gabriel Bota

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