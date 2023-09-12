Drop, Ctrl, Alt ve Shift Mekanik Klavyelerin Yükseltilmiş Sürümlerini Tanıtıyor

Corsair tarafından yakın zamanda satın alınan mekanik klavye üreticisi Drop, aralarında Alt V2, Ctrl V2 ve Shift V2'nin de bulunduğu popüler klavyelerinin yeni versiyonlarını tanıttı. Bu yeni modeller, performansı ve uyumluluğu artırmak için çeşitli iyileştirmelerle birlikte gelir.

Önemli iyileştirmelerden biri, üç pinli anahtarlar yerine beş pinli anahtarlar için desteğin eklenmesidir. Bu geliştirme, klavyelerin kutudan çıktığı haliyle daha geniş bir satış sonrası anahtar yelpazesiyle uyumlu olmasını sağlar. Ek olarak, yeni modeller artık VIA kişiselleştirme yazılımını resmi olarak destekliyor ve kullanıcılara klavye ayarlarını değiştirmeleri için güçlü bir araç sunuyor.

Drop, klavyelerin akustiğini iyileştirmek için yapılarına ekstra köpük katmanları ekledi. Bu, yankılanmayı azaltmaya ve yazarken daha tatmin edici bir ses oluşturmaya yardımcı olur. Boşluk çubuğu gibi daha büyük tuşları sabit tutmaktan sorumlu dengeleyiciler de ses kalitesini iyileştirecek şekilde yükseltildi.

Klavyeler hâlâ alüminyum gövdeye sahip ve anahtarlar "kuzeye bakan" yönde yönlendirilerek tuşlar aracılığıyla daha iyi ışık iletimi sağlanıyor. Ancak bu yönelim, satış sonrası tuş kapağı uyumluluğunu bir miktar sınırlayabilir.

Drop, klavyeler için farklı yapılandırmalar sunar. Kendi anahtarlarını ve tuş başlıklarını kullanmayı tercih eden kullanıcılar için önceden oluşturulmuş klavyeler veya temel kitler olarak satın alınabilirler. Alt V2 ve Ctrl V2'nin hem düşük profilli hem de yüksek profilli kasaları mevcut olup kullanıcıların tercih ettikleri estetiği seçmesine olanak tanır.

İlginç bir şekilde Drop, tamamen yeni bir klavye satın almak istemeyen mevcut Ctrl, Alt ve Shift sahipleri için satış sonrası yükseltmeler olarak yükseltilmiş bileşenleri de sunuyor.

Genel olarak, Ctrl, Alt ve Shift klavyelerinin bu yeni sürümleri bir dizi iyileştirme getirerek onları pazarda daha rekabetçi hale getiriyor. Gelişmiş anahtar uyumluluğu, özelleştirilebilir yazılım desteği ve yükseltilmiş akustik özellikleriyle bu klavyeler, mekanik klavye tutkunları için ilgi çekici bir seçenek sunar.

kaynaklar:

– Jon Porter. Drop'un CTRL, ALT ve SHIFT klavyeleri V2 güncellemeleriyle yenileniyor. Sınır.