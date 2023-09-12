Rapora Göre Dijital Hizmetler ve Şeffaflık Yerel Yönetime Güveni Artırıyor

Devlete ait teknoloji yazılım şirketi CivicPlus'ın yeni bir raporu, yerel yönetimlerin dijital hizmetler sunarak ve faaliyetlerinde şeffaflık uygulayarak halkın güvenini artırabileceğini ortaya koyuyor. Raporda, dijital hizmet teknolojilerine sahip topluluklarda yaşayanların yerel yönetimlerden daha memnun oldukları ve onlara daha fazla güvendikleri belirtiliyor. Ek olarak, hükümetleriyle dijital olarak daha sık etkileşime giren bireyler, daha az etkileşime giren veya hiç etkileşime girmeyenlere kıyasla, şehirlerinin yönetimine neredeyse beş kat daha fazla güveniyor.

Rapor, CivicPlus tarafından 16,000'den fazla kişinin katıldığı çevrimiçi bir ankete dayanıyor. Anketin amacı, kamunun güveni ile teknoloji aracılığıyla hükümete erişim arasındaki ilişkiyi anlamaktı. Ankete katılanların %82'sinden fazlası, yerel yönetimlerinin şeffaflık ve idari kararlara erişim sağlamasının önemli olduğunu belirtti. Buna, toplantılar ve gündemler hakkındaki bilgilere hükümetin web sitesi veya uygulaması aracılığıyla kolayca erişilebilmesi de dahildi.

Ancak rapor aynı zamanda iyileştirme için yer olduğunu da ortaya koyuyor. Ankete katılanların yalnızca %41'i yerel kurumlarının bilgileri halkla paylaşma şeklinden memnun kaldı. Ayrıca %59'u, toplantı ve gündem yönetimi yazılımını bilgiyi daha erişilebilir hale getirecek şekilde güncellerse, katiplerinin ofisine daha olumlu bakacaklarını söyledi.

CivicPlus Pazar Araştırmasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Brenden Elwood'a göre anket sonuçları, güvenin nerede bozulduğunu gösteriyor ve yerel yönetimlere daha fazla güven geliştirmeleri için bir yol haritası sunuyor. Veriler, insanların şeffaflığı artıran yazılım çözümlerine harcanan vergi dolarlarını desteklemeye istekli olduğu fikrini güçlü bir şekilde destekliyor.

Genel olarak rapor, yerel yönetimler ile bölge sakinleri arasında güven inşa etmede dijital hizmetlerin ve şeffaflığın hayati rolünü vurguluyor. Yerel yönetimler, hükümet bilgilerine kolay erişim sağlayarak ve vatandaşların teknoloji aracılığıyla anlamlı bir şekilde katılımını sağlayarak, topluluklarında memnuniyeti ve güveni artırabilir.

kaynaklar:

– Rapora göre dijital hizmetler yerel yönetime olan güveni artırmanın anahtarı | StateScoop