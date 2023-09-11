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Kuzey İrlanda'da Dijital Sabit Hatlara Geçiş Başlıyor

ByRobert Andrew

Eylül 11, 2023
Kuzey İrlanda'da Dijital Sabit Hatlara Geçiş Başlıyor

BT, Dijital Ses projesinin bir parçası olarak Kuzey İrlanda'da sabit hatların dijital teknolojiye yükseltilmesini başlattı. Bu proje, geleneksel analog telefon hatlarının geniş bant teknolojisinden yararlanılarak dijital hatlarla değiştirilmesini amaçlamaktadır. "Nesilde bir kez" gerçekleştirilecek bir girişim olarak tanımlanan proje, Temmuz ve Ağustos aylarında İngiltere'nin belirli bölgelerinde başladı. BT, Kuzey İrlanda'daki müşterilerin geçişten en az dört hafta önce bilgilendirilmesini sağlayacak.

Mevcut analog teknolojinin geçerliliğini yitirmesi nedeniyle dijital teknolojiye yükseltmenin gerekli olduğu düşünülmektedir. BT, sabit hatlı telefonların aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmadığını ve müşterilerin çoğunluğu için geçişin sabit hatlı telefonu duvara monte priz yerine geniş bantlı bir yönlendiriciye takmayı içereceğini vurguluyor. Anahtarın faydaları arasında gelişmiş dolandırıcılık arama filtreleme özellikleri ve daha net arama sesi yer alır.

Digital Voice'a geçişin neredeyse tüm müşteriler için evde kurulum işlemi gerektirmeden basit ve ücretsiz bir süreç olması bekleniyor. Ancak BT, ek desteğe ihtiyaç duyan veya kendilerini savunmasız gören müşterilerini bilgilendirmeye teşvik eder. Sağlık bakım cihazı kullananlar, yalnızca sabit hatlı telefonlara güvenenler ve mobil sinyali olmayanlar gibi belirli müşteriler başlangıçta proaktif olarak değiştirilmeyecektir.

BT, dijital teknolojiye geçiş konusunda farkındalığı artırmak için Kuzey İrlanda'da bir dizi belediye binası etkinliğine ve pop-up stantlara ev sahipliği yapmayı planlıyor. Bu etkinlikler, müşterilere geçiş sırasında daha fazla bilgi ve destek sağlamayı amaçlamaktadır.

kaynaklar:
– BT
– Shropshire Konseyi

By Robert Andrew

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