Deloitte ve Bitwave İttifakı: Dijital Varlık Yönetiminin Geliştirilmesi

4 büyük muhasebe firması Deloitte ve kurumsal muhasebe platformu Bitwave, stratejik bir ittifak oluşturmak için güçlerini birleştirdi. İşbirliği, Bitwave'in yazılım platformunu Deloitte'un muhasebe, vergi ve yönetişim danışmanlık hizmetleriyle birleştirerek işletmelerin dijital varlık alanının karmaşıklığını yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Dijital varlık sektörünün hızlı gelişimi, artan veriler, riskler, düzenlemeler ve uyumluluk gereklilikleri de dahil olmak üzere bir dizi yeni zorluğu beraberinde getirdi. Deloitte-Bitwave ittifakı, müşterilere bu karmaşıklıkların üstesinden gelmek için bir dizi dijital varlık teklifi sunuyor. Bu, gerçek zamanlı bilgiler için blockchain verilerinin kurumsal kaynak planlama sistemlerine bağlanmasını, aylık kapanışı hızlandırmak için muhasebe süreçlerinin otomatikleştirilmesini ve kripto ödemelerinin kolaylaştırılmasını içerir.

Ayrıca ittifak, şirketlerin US GAAP ve IFRS gibi muhasebe ilkelerine uymalarına, ayrıca gelişmiş süreçler ve kontroller yoluyla risklerin azaltılmasına ve şeffaflığın artırılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca işlemler sırasında vergi hususlarını da dikkate alır ve küresel vergi uyumluluğuna yardımcı olur.

Deloitte ve Bitwave arasındaki ortaklık, tamamlayıcı beceri gruplarını ve uzmanlığı bir araya getiriyor. Deloitte Tax LLP'nin ortağı Rob Massey'e göre ittifak, işbirliği için benzersiz fırsatlar sunuyor ve dijital varlık endüstrisini yeniden tanımlamayı amaçlıyor.

Hem Deloitte hem de Bitwave, yalnızca teknik zorlukları değil aynı zamanda organizasyonel zorlukları da ele almanın önemini görüyor. İttifak, çok çeşitli iş sorunlarını çözmek için Deloitte'un profesyonel hizmetlerinden, finans, vergi ve dijital dönüşümdeki uzmanlığından yararlanıyor.

Deloitte'un blockchain ve dijital varlık alanındaki kapsamlı deneyimi, çok sayıda Deloitte uygulayıcısı tarafından Bitwave'in uygulama sertifikasyonunun tamamlanmasıyla vurgulanmıştır. Bu ittifak, müşterilerin Bitwave platformunu kullanırken Deloitte'un içgörülerinden ve uzmanlığından faydalanmasına olanak tanıyor.

Sonuç olarak Deloitte ve Bitwave ittifakı, dijital varlıkları kullanan işletmelere hız, süreç verimliliği, maliyet tasarrufu ve uyumluluk iyileştirmeleri sağlamaya odaklanıyor. İşbirliği, dijital varlık alanının karmaşıklıklarını aşmayı ve sektörde yeni ölçütler belirlemeyi amaçlıyor.

kaynaklar:

– [Deloitte](https://www2.deloitte.com/us/en/pages/tax/articles/deloitte-bitwave-alliance-helping-clients-accelerate.html)

– [Bitwave](https://bitwave.io/)