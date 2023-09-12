Kişisel Bilgilerin Korunmasında Merkezi Olmayan Dijital Kimliğin Gücü

BT endüstrisi ve iş gücü için kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan CompTIA tarafından yayınlanan bir teknik inceleme, kişisel bilgilerin korunmasına yönelik güçlü bir araç olarak merkezi olmayan dijital kimliğin ortaya çıkışını araştırıyor. CompTIA Blockchain ve Web3 Danışma Konseyi tarafından hazırlanan "Merkezi Olmayan Dijital Kimlik ve Kendi Kendine Egemenlik" başlıklı teknik inceleme, bu yaklaşımın BT güvenliğini nasıl yeniden şekillendirdiğini, bireyleri ve kuruluşları daha fazla gizlilik ve bilgileri üzerinde kontrol sahibi olarak nasıl güçlendirdiğini araştırıyor.

Yönetilen hizmet sağlayıcıların (MSP'ler), müşterilerinin güvenliklerini ve gizliliklerini artırmalarına yardımcı olacak donanıma sahip olmaları için merkezi olmayan dijital kimlik kimlik bilgilerini öğrenmeleri teşvik edilmektedir. Büyük kuruluşlar, kişisel verileri güvence altına almak için bu yöntemi zaten benimsemiş durumda ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin de aynı yolu izlemesi bekleniyor. Teknoloji ortakları ve sağlayıcıları olarak MSP'ler, bu geçişte kuruluşlara rehberlik etme ve destekleme konusunda çok önemli bir rol oynayacak.

Teknik inceleme, merkezi olmayan dijital kimliğin, bir VC cüzdanında saklanan, doğrulanabilir kimlik bilgileri (VC) olarak bilinen dijital kimlik bilgilerinden oluştuğunu açıklıyor. M-cüzdan bir PIN veya parola ile korunur ve tamamen kullanıcı tarafından kontrol edilir. Merkezi olmayan dijital kimlikten yararlanılarak bireyin bilgileri, paylaşmayı seçene kadar şifreli kalır. Paylaşım sırasında alıcıya tam bilgi kaydı değil, yalnızca bir kanıt jetonu sağlanır.

Blockchain Danışma Konseyi Eşbaşkanı ve 21Packets Ortağı Wes Jensen, merkezi olmayan dijital kimliğin hem bireylerin hem de kuruluşların çevrimiçi bilgileri ve ilişkileri üzerinde daha fazla kontrole sahip olmasını sağlarken aynı zamanda gelişmiş güvenlik ve gizlilik sağladığını vurguluyor.

Teknik inceleme, alışveriş, istihdam, devlet hizmetleri, eğitim, finansal işlemler ve sağlık hizmetleri gibi alanları kapsayan merkezi olmayan dijital kimlik uygulamalarının gerçek dünyadan çok sayıda örneğini içeriyor. Bireylerin ve kuruluşların bu alanlardaki bilgilerinin sorumluluğunu üstlenme ve gizliliklerini koruma potansiyelini vurgular.

CompTIA Blockchain & Web3 Danışma Konseyi, düşünce liderleri ve yenilikçilerin işletmelerin blockchain teknolojisinden nasıl yararlanabileceğini keşfetmeleri için bir platform görevi görüyor. Farklı geçmişlere sahip üyeleriyle konsey, tedarik zinciri, yazılım geliştirme, hukuk, pazarlama, eğitim ve B2B/B2C organizasyonları dahil olmak üzere farklı sektörlerdeki uygulamalarını ve etkilerini inceliyor.

kaynaklar: CompTIA