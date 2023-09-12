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İngiltere Merkez Bankası Yetkilisi, Dijital Pound Hakkında Ulusal Konuşmaya İhtiyaç Olduğunu Söyledi

ByVicky Stavropoulou

Eylül 12, 2023
İngiltere Merkez Bankası Yetkilisi, Dijital Pound Hakkında Ulusal Konuşmaya İhtiyaç Olduğunu Söyledi

İngiltere Merkez Bankası'nın başkan yardımcısı olarak atanan Sarah Breeden, sterlinin dijital versiyonunun geliştirilmesine devam edilip edilmeyeceğine karar vermek için "ulusal bir görüşme" yapılması çağrısında bulundu. Breeden, mahremiyetle ilgili kaygıların ve dijital para birimiyle ilgili diğer kaygıların ele alınması gerektiğini vurguladı.

Parlamentodaki Hazine Komitesi önündeki ifadesinde Breeden, dijital poundun uygulanması düşünüldüğünde finansal istikrar üzerindeki potansiyel etkinin bir diğer önemli endişe alanı olduğunu belirtti.

Dijital para birimlerinin kullanımı küresel olarak artmaya devam ederken, merkez bankaları kendi dijital para birimlerini çıkarma olasılığını araştırıyor. Merkez bankası dijital para birimleri (CBDC'ler) olarak bilinen geleneksel fiat para biriminin bu dijital versiyonları, bir ülkenin merkez bankası tarafından kontrol edilecek.

CBDC'ler gelişmiş ödeme sistemleri ve finansal katılım gibi potansiyel faydalar sunarken, dikkatli bir şekilde dikkate alınması gereken bazı endişeler de var. Para birimlerinin dijitalleştirilmesi, merkez bankalarının erişebileceği kişisel veri miktarına ilişkin soruları gündeme getirdiğinden, gizlilik en önemli endişelerden biridir.

Ek olarak, dijital poundu uygulamaya koymadan önce finansal istikrarın dikkatle değerlendirilmesi gerekiyor. Siber tehditler, kara para aklama gibi potansiyel risklerin ve para politikası aktarımı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi önemlidir.

Breeden'in “ulusal görüşme” çağrısı, karar alma sürecine halkın dahil edilmesinin önemini vurguluyor. Dijital poundun gelişimi işletmeler, tüketiciler ve finansal kurumlar da dahil olmak üzere çeşitli paydaşları etkileyecektir. Bu nedenle, sorunsuz bir geçiş sağlamak için her türlü endişe ve endişeyi gidermek çok önemlidir.

kaynaklar:
- Reuters

By Vicky Stavropoulou

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