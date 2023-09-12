Noel Edmonds Somerset Café'de Tezgahın Arkasında Görüldü

Deal or No Deal programının sunucusu rolüyle tanınan Noel Edmonds, yakın zamanda şaşırtıcı bir kariyer değişikliğiyle İngiltere'de görüldü. TV efsanesi, Somerset Frome'daki Victoria Park Community Cafe'yi ziyaret etti ve burada müşterilere bizzat hizmet ederek yardım eli uzatmaya karar verdi.

Cultivating Community tarafından işletilen ve gönüllülerin çalıştığı kafe, Noel'in ortaya çıkmasıyla oldukça heyecanlandı. Kafe gönüllüsü Sherry Anne Downes, müşterilerin onu görmekten heyecan duyduğunu ve Noel'in tezgahın arkasına geçmek isteyip istemediğini sorduğunda memnuniyetle karşılık verdiğini paylaştı.

Noel potansiyel bir kariyer değişikliğini araştırıyor gibi görünse de, kafede düzenli bir konser teklifini reddetti. Bunun nedeni, Yeni Zelanda'daki mevcut ikametgahı ile Birleşik Krallık arasındaki mesafeden kaynaklanıyordu. Noel ve eşi Liz, 2019'da Yeni Zelanda'ya taşındı ve o zamandan beri, biri kafeli olmak üzere çeşitli mülkler satın aldı.

Noel'in topluluk kafesine olan ilgisi, Yeni Zelanda'da bir kafe sahibi olma deneyiminden kaynaklanıyordu. Personelle kuruluş hakkında sohbet ederken, kendi iş girişimlerinden de bahsetti.

Noel'in İngiltere ziyaretinin kızı Alice'in bebeğinin doğumuyla gerçekleştiğine inanılıyor. Kızının yaşadığı yere yakın olan Bude, Cornwall'da kaldığı bildiriliyor. Noel'in önceki evliliğinden dört kızı var ve şu anda 2009'dan beri Liz ile evli.

Kaynak: Somerset Live