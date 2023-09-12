Dbrand'dan iPhone 15 Pro için Yeni “Asla Sararmayan” Şeffaf Kılıf

Popüler bir akıllı telefon kılıfı üreticisi olan Dbrand, en son ürünü Ghost Case'in piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Bu şeffaf kılıf, merakla beklenen iPhone 15 Pro da dahil olmak üzere amiral gemisi telefonlar için özel olarak tasarlandı. Ghost Case'in öne çıkan özelliği, asla sararmama iddiasıdır; bu, piyasadaki pek çok bariz vakanın ortak sorunudur.

Dbrand'a göre Ghost Case'in sararma önleyici özelliği, iki tonlu tasarımına, özellikle de kasayı çevreleyen mat siyah çerçeveye atfediliyor. CEO Adam Ijaz, malzemelerin, işlem sonrası tekniklerin ve kasıtlı endüstriyel tasarım tercihlerinin kombinasyonunun, kasanın zaman içinde netliğini koruma becerisine katkıda bulunduğunu açıklıyor.

Sararma önleyici özelliklerinin yanı sıra Ghost Case'in aynı zamanda sürükleyici olduğu ve tıklamalı düğmeleriyle tatmin edici bir dokunsal deneyim sağladığı belirtiliyor. Dbrand ayrıca, kasanın 10 metrelik bir düşüşe dayanabileceğini ve akıllı telefonunuz için maksimum koruma sağlayabileceğini iddia ediyor.

Dbrand, iPhone 15 Pro'nun yanı sıra iPhone 14 Pro, Google Pixel 7 Pro ve Samsung Galaxy S22 / S23 Ultra gibi diğer amiral gemisi telefonlar için de Ghost Case versiyonlarını sunuyor. Kasanın tüm çeşitleri 1.2 mm kalınlığındadır ve Apple'ın manyetik şarj teknolojisiyle kusursuz uyumluluk sağlayan yerleşik MagSafe mıknatıslarla donatılmıştır.

Dbrand, kasanın opak kısımları için TPU (Termoplastik Poliüretan) kullanmaya, geri kalanı ise polikarbonattan yapmaya bilinçli bir karar verdi. Bu kombinasyon, kasanın şeffaf bir kasa görünümüne ve hissine sahip olmasını sağlarken aynı zamanda esnekliği ve dayanıklılığı korur.

iPhone 15 Pro ve diğer amiral gemisi telefonları için Dbrand Ghost Kılıf şu anda ön siparişe açık ve Ekim ayında gönderime başlaması bekleniyor.

Kaynak: Sınır