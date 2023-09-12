Sararmayacak Net Bir Vaka: Dbrand “Hayalet” Vakasını Tanıtıyor

Dbrand, asla sararmayacağına söz veren "Ghost" adlı yeni şeffaf kılıfını tanıttı. Bu yeni nesil kılıf, dayanıklılığı şık bir tasarımla birleştiriyor ve aynı zamanda Pixel 7 Pro dahil Android cihazlara MagSafe uyumluluğu getiriyor.

Piyasada zamanla sararma eğilimi gösteren diğer birçok şeffaf kasanın aksine Dbrand, iki tonlu tasarımının bunu imkansız hale getirdiğini iddia ediyor. Kasa, daha fazla tutuş için mat siyah bir çerçeveye sahip ve yalnızca 1.2 mm kalınlığında, bu da onu Dbrand'ın diğer kasalarına göre daha az hacimli kılıyor. Ayrıca tıklamalı düğmelere, 10 metrelik darbe korumasına ve MagSafe desteği için mevcut en güçlü mıknatıslara sahiptir.

Ghost kılıflar iPhone'lar için MagSafe'i desteklerken bu özelliği Pixel 7 Pro, Galaxy S23 Ultra ve Galaxy S22 Ultra'ya da getiriyor. iPhone kullanıcıları, kılıfın iPhone 15 Pro/Max ve iPhone 14 Pro/Max versiyonları arasında seçim yapabiliyor.

Dbrand Ghost kasaları 49.95 $ fiyatla satışa sunuluyor ve bugünden itibaren satın alınabiliyor. Ancak tüm sürümler Ekim ayında gönderilecek ve yalnızca iPhone'lar ekran koruyucu paketine uygun olacak.

Yenilikçi tasarımı ve MagSafe uyumluluğuyla Ghost kılıf, sararmayan şeffaf kılıf arayanlara çözüm sunuyor. Dbrand'ın uzun ömürlülük vaadi, onu diğer belirgin kılıflardan ayırarak hem stil hem de koruma arayan akıllı telefon kullanıcıları için çekici bir seçim haline getiriyor.

kaynaklar:

– Dbrand “Ghost” vakasını açıklıyor: [URL'yi buraya ekleyin]

– Dbrand'ın resmi açıklaması: [URL'yi buraya ekleyin]