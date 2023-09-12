Sürdürülebilir Kalkınmayı Hızlandırmak için Teknolojik Çözümlerin Araştırılması

Bu makale, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG'ler) ulaşılmasını hızlandırmak için çığır açan teknolojik çözümlere olan ihtiyacın altını çiziyor. Özellikle iki amaç özetlenmiştir.

İlk amaç, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri eylemlerinin ölçülmesini, raporlanmasını, doğrulanmasını ve belgelendirilmesini kolaylaştıran teknolojik çözümler geliştirmektir. Bu çözümler BM kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kuruluşlar ve bireyler, bu araçları kullanarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik ilerlemelerini takip edebilir ve anlamlı bir etki yarattıklarından emin olabilirler. Ayrıca bu çözümler, katılımı artırmak ve sürdürülebilir kalkınma çabalarına aktif katılımı teşvik etmek için oyunlaştırma unsurlarını da içeriyor.

İkinci amaç ise mevcut Sürdürülebilir Kentleşme Küresel Gençlik Bildirgesi Eylemini güncellemektir. Bu deklarasyon, Dünya Kentsel Forumu XI'de kabul edildi ve küresel vatandaşların sürdürülebilir bir geleceğe yönelik vizyonlarını ifade etmeleri için bir çerçeve sağlıyor. Güncellenen deklarasyon, iklim değişikliği gibi acil ve kritik endişeleri ele alan “Gelecek için Yerel Paktlar” oluşturacak. Bu anlaşmalar aracılığıyla bireyler ve yerel topluluklar, sürdürülebilir kentleşmeye katkıda bulunmak için belirli taahhütler ve taahhütlerde bulunabilirler. Bu yerel anlaşmalar vatandaşların katılımı için bir kanal görevi görecek ve 2024'teki BM Geleceğin Zirvesi'nde sunulacak.

Genel olarak, bu teknolojik çözümlerin ve güncellenmiş bildirimlerin amacı, bireyleri ve toplulukları harekete geçmeye teşvik ederek Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine doğru ilerlemeyi hızlandırmaktır. Ölçüm, katılım ve işbirliği için araçlar ve çerçeveler sağlayan bu girişimler, herkes için daha sürdürülebilir ve eşitlikçi bir gelecek yaratmayı amaçlıyor.

Tanımlar:

– Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG'ler): Birleşmiş Milletler tarafından 17 yılında yoksulluk, eşitsizlik ve iklim değişikliği gibi sorunlara çözüm bulmak amacıyla belirlenen 2015 küresel hedeften oluşan bir dizi.

– Oyunlaştırma: Katılımı ve motivasyonu artırmak için rekabet ve ödüller gibi oyun öğelerinin ve mekaniklerinin oyun dışı bağlamlara uygulanması.

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