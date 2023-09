Massive Monster, Melbourne Uluslararası Oyunlar Haftası 2023'te Pop-Up Oyun Salonu'nu Duyurdu

Cult of the Lamb'in geliştiricisi Massive Monster, 2023'teki Melbourne Uluslararası Oyunlar Haftası (MIGW) sırasında satışa sunulacak özel bir oyun salonu için planlarını açıkladı. Bu sergide Melbourne'den seçilmiş yerel bağımsız oyunlar sergilenecek ve katılımcılar çeşitli tanınmış stüdyoların oynanabilir demolarını oynatacak.

Pop-up oyun salonu, 3 Ekim - 8 Ekim 2023 tarihleri ​​arasında 256 Brunswick St, Fitzroy, Melbourne adresinde halka açık olacak. Sergi, Melbourne CBD'nin hemen dışında yer alacak ve oyun meraklılarına en yeni ve gelecek vaat eden bağımsız oyunları ilk elden deneyimleme fırsatı sağlayacak.

Öne çıkacak onaylanmış oyunlardan bazıları arasında Boomerang Fu, Cult of the Lamb, Gubbins, The Drifter ve The Dungeon Experience yer alıyor ve gösteriye kadar daha fazla ekleme olasılığı bulunuyor. Halka açık oturumlar belirli zamanlarda yapılacak; Salı'dan Cuma'ya oturumlar 12:5 - 11:6 arası, Cumartesi - Pazar oturumları ise XNUMX:XNUMX - XNUMX:XNUMX arası gerçekleşecek.

Etkinlik açıklaması, katılımcıları, ilk demolar ve özel ürünler sunan, seçilmiş bağımsız oyun seçkisini keşfetmeye davet ediyor. Bu, oyuncular ve içerik oluşturucular için bağlantı kurma ve bu heyecan verici yeni oyunların ardındaki geliştirme süreci hakkında bilgi edinme fırsatıdır. Katılımcılar ister PAX'a gidiyor olsun, ister PAX haftasonuna erken başlamak istiyor olsun, açılır oyun salonu mutlaka görülmesi gereken bir deneyimdir.

Massive Monster, oyun sergilerinin yanı sıra özel ürünler ve oyun kodlarının yer alacağı bir hediyelik eşya dükkanına da ev sahipliği yapacak. Ayrıca stüdyo, sektör profesyonelleri için çeşitli ağ oluşturma etkinlikleri düzenleyerek benzer düşüncelere sahip kişilerle bağlantı kurmak için geniş fırsatlar sunuyor.

MIGW 2023'ün lansman partisinin biletleri çoktan tükenmiş olsa da Massive Monster, 3 Ekim 2023'te kadınlar ve cinsiyet çeşitliliğine sahip bireyler için ücretsiz bir ağ oluşturma etkinliği de dahil olmak üzere hafta boyunca başka birçok etkinlik daha planladı.

Melbourne Uluslararası Oyunlar Haftası 2023, 30 Eylül - 8 Ekim tarihleri ​​arasında gerçekleşecek ve çeşitli sektör odaklı ve halka açık etkinlikler sunacak. Bir hafta sürecek bu heyecan verici kutlama, katılımcılara yeni insanlarla bağlantı kurmaları ve yerel ve uluslararası video oyunları dünyasını kutlamaları için çok sayıda fırsat sağlayacak.

kaynaklar:

– Hiçbir URL sağlanmadı.