Crankbrothers Stamp 1 V2 Düz Pedallar: Uygun Fiyata Etkileyici Tutuş ve Denge

Crankbrothers Stamp 1 V2 düz pedallar, popüler Stamp serisinin yeniden tasarlanmış bir versiyonudur. Bu kompozit gövdeli pedallar mükemmel kavrama ve stabilite sunarak onları dağ bisikleti sürücüleri için en iyi seçim haline getiriyor.

Stamp 1 V2 pedallarının öne çıkan özelliklerinden biri, çıkarılabilir metal pimler sayesinde geniş tutuş sağlamasıdır. Pedallar ayrıca EU35'ten EU49'a kadar değişen ayakları olan sürücülere hitap edecek şekilde küçük ve büyük boyutlarda mevcuttur.

En geniş noktaları 109x109 mm ölçülerinde olan Stamp 1 V2 pedalları, dış kenarında hafif bir içbükeylik bulunan simetrik bir platforma sahiptir. Pedallar dövme kromlu çelik mil üzerinde döner ve düzgün çalışma için iki IGUS burç içerir.

Pedalın gövdesinden 10 mm çıkıntı yapan, her iki yanında 5 adet çıkarılabilir pin bulunan Stamp 1 V2 pedallar, kişiselleştirilebilir çekiş gücü sunar. Pedalların konik ve yivli kenarları darbeleri saptırmaya ve dayanıklılığı artırmaya yardımcı olur.

Stamp 1 V2 pedalları da tamamen servis edilebilir ve yeniden üretilebilir olduğundan bakımı çok kolaylaştırır. Üst düzey Stamp 7 gibi bir gres portuna sahip olmasalar da, uzun süreli performans için bakımı yine de kolaydır.

Bu pedallar Crankbrothers'ın beş yıllık garantisi kapsamındadır ve beş farklı renkte mevcuttur. Siyah, büyük boyutlu test numunesi çift başına 350 gram ağırlığında olup, dayanıklılıktan ödün vermeden hafif olmalarını sağlar.

Genel olarak, Crankbrothers Stamp 1 V2 düz pedallar uygun fiyata etkileyici bir kavrama ve stabilite sunar. İster yeni başlayan ister deneyimli bir sürücü olun, bu pedallar dağ bisikletiniz için mükemmel bir seçimdir.

kaynaklar:

– Crankbrothers Stamp 1 V2 düz pedallar

– Crankbrothers Damga aralığı