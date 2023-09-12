Gürültülü Komşularla Başa Çıkmak: Yasal Olarak Ne Yapabilirsiniz?

Çiftlik binalarında kapsamlı tadilat geçiren komşuların yanında yaşamak, işleri aksatabilir ve aileniz için sağlık sorunlarına neden olabilir. Özellikle küçük çocuklarınız varsa ve dışarıda güzel havanın tadını çıkarmaya çalışıyorsanız, sürekli gürültü ve rahatsızlık rahatsız edici olabilir.

Komşularınızla iyi ilişkiler sürdürürken durumu ele almak önemlidir. Sahip olduğunuz yasal seçeneklerden biri, başka bir kişinin mülkiyetinden yararlanmayla ilgili haklarına makul olmayan bir şekilde müdahale eden herhangi bir eylem veya ihmali ifade eden Rahatsızlık yasasına güvenmektir. Mahkeme, müdahalenin önemli olup olmadığını analiz edecek ve komşular arasında neyin beklenmesinin makul olduğuna karar verecek.

Rahatsızlık şikayetinin değerlendirilmesinde yerel koşullar dikkate alınır. Şehir merkezinde makul sayılabilecek gürültü düzeyi, banliyö veya kırsal kesimdekinden farklılık göstermektedir. Ne yazık ki, rahatsızlık anlamına gelen gürültünün spesifik bir tanımı yoktur, ancak 1992 Çevre Koruma Ajansı Yasası, gürültünün "çok yüksek, çok sürekli, çok tekrarlanan, bu kadar süre veya perdede olduğunda veya bu zamanlarda meydana geldiğinde rahatsız edici hale geldiğini" belirtmektedir. rahatsızlık için makul bir neden sunacak şekilde.

Müdahalenin süresi de mahkemeler tarafından dikkate alınan bir faktördür. Genel olarak, müdahale ne kadar uzun sürerse, mantıksız sayılma olasılığı da o kadar artar. Gürültünün ne zaman oluştuğunun ve sizi nasıl etkilediğinin kaydını tutmak davanızı güçlendirebilir.

Ayrıca komşularınızın tadilatları için imar izni alıp almadığını internetten kontrol edebilirsiniz. Planlama izni genellikle gürültü ve inşaat sürelerine ilişkin koşulları içerir. Planlama izni olmadan gerçekleştirilen izinsiz gelişmeler, planlama yetkilisi tarafından yapının kaldırılması veya değiştirilmesi gibi yaptırımlara tabi olabilir.

Herhangi bir yasal işlem yapmadan önce komşunuza yaklaşmanız ve dostane bir çözüm bulmaya çalışmanız tavsiye edilir. Açık iletişim ve anlayış çoğu zaman her iki taraf için de tatmin edici sonuçlara yol açabilir.

Kaynak: Stephen Coppinger, Walsh & Partners Avukatı, Yeminli Avukatlar ve Komisyon Üyeleri, Cork