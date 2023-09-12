Şehir hayatı

Yeni Teknolojileri ve Yapay Zekanın Gücünü Ortaya Çıkarıyoruz

Teknolojilerimiz

Gürültülü Komşularla Başa Çıkmak: Yasal Olarak Ne Yapabilirsiniz?

ByMafo Brescia

Eylül 12, 2023
Gürültülü Komşularla Başa Çıkmak: Yasal Olarak Ne Yapabilirsiniz?

Çiftlik binalarında kapsamlı tadilat geçiren komşuların yanında yaşamak, işleri aksatabilir ve aileniz için sağlık sorunlarına neden olabilir. Özellikle küçük çocuklarınız varsa ve dışarıda güzel havanın tadını çıkarmaya çalışıyorsanız, sürekli gürültü ve rahatsızlık rahatsız edici olabilir.

Komşularınızla iyi ilişkiler sürdürürken durumu ele almak önemlidir. Sahip olduğunuz yasal seçeneklerden biri, başka bir kişinin mülkiyetinden yararlanmayla ilgili haklarına makul olmayan bir şekilde müdahale eden herhangi bir eylem veya ihmali ifade eden Rahatsızlık yasasına güvenmektir. Mahkeme, müdahalenin önemli olup olmadığını analiz edecek ve komşular arasında neyin beklenmesinin makul olduğuna karar verecek.

Rahatsızlık şikayetinin değerlendirilmesinde yerel koşullar dikkate alınır. Şehir merkezinde makul sayılabilecek gürültü düzeyi, banliyö veya kırsal kesimdekinden farklılık göstermektedir. Ne yazık ki, rahatsızlık anlamına gelen gürültünün spesifik bir tanımı yoktur, ancak 1992 Çevre Koruma Ajansı Yasası, gürültünün "çok yüksek, çok sürekli, çok tekrarlanan, bu kadar süre veya perdede olduğunda veya bu zamanlarda meydana geldiğinde rahatsız edici hale geldiğini" belirtmektedir. rahatsızlık için makul bir neden sunacak şekilde.

Müdahalenin süresi de mahkemeler tarafından dikkate alınan bir faktördür. Genel olarak, müdahale ne kadar uzun sürerse, mantıksız sayılma olasılığı da o kadar artar. Gürültünün ne zaman oluştuğunun ve sizi nasıl etkilediğinin kaydını tutmak davanızı güçlendirebilir.

Ayrıca komşularınızın tadilatları için imar izni alıp almadığını internetten kontrol edebilirsiniz. Planlama izni genellikle gürültü ve inşaat sürelerine ilişkin koşulları içerir. Planlama izni olmadan gerçekleştirilen izinsiz gelişmeler, planlama yetkilisi tarafından yapının kaldırılması veya değiştirilmesi gibi yaptırımlara tabi olabilir.

Herhangi bir yasal işlem yapmadan önce komşunuza yaklaşmanız ve dostane bir çözüm bulmaya çalışmanız tavsiye edilir. Açık iletişim ve anlayış çoğu zaman her iki taraf için de tatmin edici sonuçlara yol açabilir.

Kaynak: Stephen Coppinger, Walsh & Partners Avukatı, Yeminli Avukatlar ve Komisyon Üyeleri, Cork

By Mafo Brescia

İlgili Mesaj

Teknolojilerimiz

Samsung Galaxy Watch6 Classic: Yükseltilmiş Özelliklerle Nostaljik Bir Dönüş

Eylül 15, 2023 Gabriel Bota
Teknolojilerimiz

Küresel Otomatik Parmak İzi Tanımlama Sistemi Pazarı 31.55'a Kadar 2030 Milyar Dolara Ulaşacak

Eylül 15, 2023 Gabriel Bota
Teknolojilerimiz

Farkı Bulun: iPhone 15'in Gizli Detayı

Eylül 15, 2023 Robert Andrew

Kaçırdın

Haberler

AV LINK, WUH-4MLCU Duvar Plakası Genişletici ile 60K/3Hz HDMI Genişletici Ürün Serisini Genişletiyor

Eylül 15, 2023 Vicky Stavropoulou 0 Yorumlar
Teknolojilerimiz

Samsung Galaxy Watch6 Classic: Yükseltilmiş Özelliklerle Nostaljik Bir Dönüş

Eylül 15, 2023 Gabriel Bota 0 Yorumlar
Teknolojilerimiz

Küresel Otomatik Parmak İzi Tanımlama Sistemi Pazarı 31.55'a Kadar 2030 Milyar Dolara Ulaşacak

Eylül 15, 2023 Gabriel Bota 0 Yorumlar
Teknolojilerimiz

Farkı Bulun: iPhone 15'in Gizli Detayı

Eylül 15, 2023 Robert Andrew 0 Yorumlar