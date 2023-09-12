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Ubisoft'un XDefiant'ı PlayStation ve Xbox'ın Sertifika Reddinden Sonra Ertelendi

ByGabriel Bota

Eylül 12, 2023
Ubisoft'un XDefiant'ı PlayStation ve Xbox'ın Sertifika Reddinden Sonra Ertelendi

Ubisoft'un yakında çıkacak oyunu XDefiant, PlayStation ve Xbox'tan kaynaklanan sertifika sorunları nedeniyle ertelendi. Oyunun baş yapımcısı Mark Rubin, bir blog yazısı aracılığıyla oyuncularla bir güncelleme paylaşarak, Ubisoft'un oyunu temmuz ayında sertifikasyona sunduğunu açıkladı. Ancak ağustos ayının ortasında XDefiant “Geçmedi” sonucu aldı.

Rubin, gereken uyum çalışmasını hafife aldıklarını itiraf ederek, “Eğer geçseydi, Ağustos ayının sonunda sevkiyat yapabilecektik. Ancak olmadı ve bu nedenle son üç ila dört haftayı bu sorunları düzeltmek ve başka bir sunum yapmaya hazırlanmak için harcadık."

İyi haber şu ki, XDefiant iki haftadan kısa bir süre içinde ilk taraflara yeniden sunulacak ve bu da Eylül ortasından sonuna kadar olası bir sürümün yayınlanabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte Rubin, oyunun koşullu bir Geçiş alabileceği ve nihai düzeltmelerin yer aldığı Birinci Gün yamasının ortaya çıkabileceği "olası bir senaryodan" da bahsetti. Bu, çıkış tarihini Ekim başı/ortasına itebilir.

İlk olarak 2021 yılında Tom Clancy oyunu olarak tanıtılan XDefiant, son aylarda zaten birçok beta sürümünden geçti. Rubin, Ubisoft'un kesin bir çıkış tarihi açıklamamasının nedeninin, beta testlerini yalnızca pazarlama etkinlikleri olarak değil, gerçek denemeler olarak görmeleri olduğunu açıkladı. Amaç, değerli geri bildirimler toplamak ve gösterişli ve keyifli bir oyun deneyimi sağlamaktır.

Rubin, uyumluluk sorunlarını çözmek ve PlayStation ve Xbox tarafından belirlenen gerekli standartları karşılamak için özenle çalıştıklarını, çıkış tarihinin mümkün olan en kısa sürede olacağını vurgulayarak blog yazısını sonlandırdı.

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By Gabriel Bota

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