Monzo, Kullanıcıların Sadece 1 £ ile Yatırım Yapmasına Olanak Sağlayan Yatırım Özelliğini Başlatıyor

4.5 milyar dolar değerindeki dijital banka Monzo, müşterilerinin varlık yönetimi devi BlackRock tarafından seçilen fonlara yatırım yapmasına olanak tanıyan "Yatırımlar" adlı yeni bir özelliği tanıttı. Bu, Monzo'nun yatırım piyasasına ilk adımını işaret ediyor ve şirketin finansal hizmetlerini genişletme ve ek gelir akışı yaratma çabalarının bir parçası.

Yatırımlar özelliği, kullanıcıların 1 £ kadar düşük bir tutarla yatırım yapmaya başlamasını sağlayacak ve Monzo'yu Chase gibi köklü bankalarla ve Chip, Moneybox ve Plum gibi daha genç girişimlerle rekabete sokacak. Uygun kullanıcıların ürüne erişmek için bir bekleme listesine katılması ve ardından bir yatırım potu oluşturmaya davet edilmesiyle başvuru süreci basittir.

Monzo, BlackRock tarafından yönetilen üç fon sunmaktadır: Dikkatli, Dengeli ve Maceracı. Dikkatli fon düşük risk ve düşük getiriye sahiptir, Dengeli fon orta risk ve getiriye sahiptir ve Maceracı fon daha yüksek potansiyel getiri ile daha yüksek riskli tahsisleri içerir.

CEO TS Anil, Monzo'nun, konu yatırım olduğunda İngilizlerin karşılaştığı bilgi eksikliği ve karşılanabilirlik engellerini ortadan kaldırmak için yatırım özelliğini tanıtmaya karar verdiğini belirtti. Monzo tarafından yaptırılan araştırma, Birleşik Krallık nüfusunun %69'unun erişilebilir ve kullanıcı dostu bir yatırım ürünü için nereye gideceğinden emin olmadığını ve minimum yatırım tutarı düşük olsaydı yetişkinlerin %60'ının yatırım yapmaya daha yatkın olacağını ortaya çıkardı.

Yatırımlar özelliği, Monzo'nun ana ekranındaki Tasarruflar ve Yatırımlar bölümünün altında görünecek ve önümüzdeki haftalarda kademeli olarak tüm uygun müşterilere sunulacak. Ancak maddi sıkıntı içinde olan veya borç ödemesinde geciken müşteriler yeni yatırım açamayacak. Kullanıcılar ayrıca diledikleri zaman yatırımlarını değiştirme, iptal etme veya geri çekme esnekliğine sahip olacaklar.

Monzo'nun şu anda Birleşik Krallık'ta 8 milyondan fazla müşterisi var ve tüm yıl kârlılık elde etmek için yeni finansal hizmet alanlarına genişlemeyi hedefliyor. Şirket 2023 yılının ilk iki ayında kârlılığını bildirdi.

Yatırımlar özelliği, %0.59 fon ücreti ve %0.14 platform ücretinden oluşan aylık %0.45 sabit ücretle gelecek.

Monzo, Birleşik Krallık'ta yatırım özellikleri sunan ilk neobank olmasa da Starling Bank ve Zopa gibi rakipler henüz bu tür seçenekleri sunmuyor. Ancak Revolut ve Freetrade gibi birçok fintech platformu halihazırda hisse senedi alım satım yetenekleri sunuyor. Monzo'nun CEO'su TS Anıl, bankanın yatırım partisine geç kaldığı yönündeki iddiaları reddetti.

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Kaynak: CNBC