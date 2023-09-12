Yeni Avrupa Düzenlemesi Apple'ı iPhone 15 için USB-C Şarjını Kullanmaya Zorluyor

Apple, en yeni ürün grubu iPhone 15'in, tescilli Lightning bağlantı noktası yerine USB-C bağlantı noktalarıyla donatılacağını duyurdu. Bu hamle, Avrupalı ​​düzenleyiciler tarafından kabul edilen ve akıllı telefonlar da dahil olmak üzere elektronik cihazlarda USB-C şarjının kullanılmasını zorunlu kılan yeni bir kurala yanıt olarak geldi. Değişikliğin amacı elektronik atıkların azaltılması ve şarj kablolarının birden fazla cihaz arasında daha uyumlu hale getirilmesidir.

Apple geleneksel olarak kendisini geniş kullanıcı tabanı için birincil bekçi olarak konumlandırmıştı, ancak şu anda dünya çapındaki düzenleyicilerin artan baskısıyla karşı karşıya. USB-C zorunluluğuna ek olarak Apple, Avrupa'da iPhone uygulamalarının App Store dışında satışına izin vermeye zorlayacak yeni kurallarla karşı karşıya. Şirket ayrıca, başkalarının iPhone'un dokun-öde özelliğini kullanmasını engellediği için Amerika Birleşik Devletleri'nde de araştırılıyor ve Çin'deki işyerlerinde iPhone kullanımına yönelik bir baskı var.

Bu mevzuat zorlukları, Apple'ın iPad ve Mac satışlarının düştüğü bir ortamda işini yeniden canlandırmaya çalıştığı bir dönemde ortaya çıksa da, şirket hâlâ akıllı telefon pazarında baskın bir güç. iPhone, Apple'ın toplam gelirinin yarısından fazlasını oluşturmaya devam ediyor ve şirket yılda 200 milyondan fazla iPhone satıyor.

iPhone 15 serisi, daha iyi kameralar, ekranın etrafındaki daha küçük çerçeveler ve üç boyutlu video kaydetme yeteneği gibi çeşitli iyileştirmeler ve yeni özellikler içeriyor. Üst düzey Pro modelleri ayrıca daha hafif bir titanyum gövdeye ve son teknoloji üretim süreciyle geliştirilmiş performansa sahiptir. Apple ayrıca en üst modeli olan iPhone Pro Max'in fiyatını da yüzde 9 artırdı.

Apple ayrıca, kullanıcıların başparmak ve işaret parmağını birbirine iki kez dokundurarak telefon aramalarını yanıtlamalarına olanak tanıyan Series 9 saati de dahil olmak üzere Apple Watch tekliflerine yönelik güncellemeleri de duyurdu. Açık hava tutkunlarına yönelik Apple Watch Ultra, daha parlak bir ekrana ve bisikletçiler için yeni yeteneklere sahip.

Genel olarak, iPhone serisindeki değişiklikler çığır açıcı olmasa da, eski cihazlara sahip kullanıcıların yükseltme yapması için yeterli teşvik sağlıyor. Ancak Apple'ın pazardaki konumunu korumak için dünya çapındaki düzenleyicilerin giderek artan incelemelerine uyum sağlaması gerekecek.

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