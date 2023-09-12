Yeni iPhone 15: Apple'ın Wonderlust Etkinliğinden Neler Beklenmeli?

Apple, Silikon Vadisi'ndeki genel merkezinde düzenlenen "Wonderlust" etkinliğinde en yeni iPhone serisini duyurmaya hazırlanıyor. Yeni iPhone'lar hakkında çok az bilgi açıklanmış olsa da şirketin performansı artırmaya ve evrensel bir şarj cihazı uygulamaya odaklanması bekleniyor. Evrensel bir şarj cihazına geçiş, gelecek yıl Avrupa'da zorunlu hale gelecek olan Avrupa Birliği yasasına uygundur.

iPhone 15'in tanıtımı, Apple'ın Çin pazarında zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi; burada raporlar hükümetin memurların telefonlarını kullanmasını yasakladığını öne sürüyor. Bunun satışlar üzerinde asgari bir etkisi olsa da, ABD ile Çin arasındaki artan diplomatik gerilimlerin ortasında Apple'ın üretim konusunda Çin'e bağımlı olması konusundaki endişeleri vurguluyor.

Son çeyreklerde Apple, yüksek fiyatlar nedeniyle iPhone satışlarında düşüş yaşadı ve bu da müşterilerin daha yeni modellere geçmeyi geciktirmesine yol açtı. Bu sorunu çözmek için birçok söylenti, Apple'ın Lightning konektörlerinin yerine şarj ve veri aktarımı için evrensel bir USB-C bağlantı noktasını benimseyeceğini öne sürüyor. Bu değişiklik, USB-C'nin 2024'ün sonlarından itibaren tüm yeni akıllı telefonlar, tabletler ve kameralar için standart şarj cihazı olmasını zorunlu kılan AB yasasıyla uyumludur.

Avrupa Birliği politika yapıcıları, bu kuralın Avrupalıların hayatını kolaylaştıracağını, elektronik atığı azaltacağını ve tüketiciler için maliyetleri düşüreceğini savunuyor. Apple zaten iPad'lerinde ve dizüstü bilgisayarlarında USB-C şarj bağlantı noktalarını kullanıyor ancak inovasyonun engellenmesi ve güvenliğin tehlikeye atılması konusundaki endişelerini gerekçe göstererek iPhone'lardaki geçişe direndi. Bununla birlikte USB-C'ye geçiş artık kaçınılmaz olarak görülüyor.

Apple'ın şarj cihazı değişikliğine ek olarak iPhone kameraları ve çiplerinde de iyileştirmeler sunması ve Pro modelleri için olası fiyat artışları yapması bekleniyor. iPhone 15'in başarısı, Apple'ın önümüzdeki yılki performansı için kritik öneme sahip olacak çünkü şirket, birkaç çeyreğin ardından ivme kazanmayı hedefliyor.

Çin'in iPhone'lara yönelik kısıtlamalarına ilişkin endişelere rağmen Apple yöneticileri, genel bir düşüş döneminde Çin pazarındaki satışların arttığını vurguladı. Analistler potansiyel bir yasağın Çin'deki iPhone satışlarının bir kısmını etkileyeceğini tahmin ediyor. Bununla birlikte Çin'in Apple için önemli bir pazar olmaya devam ettiği ve Çin hükümetinin olumsuz düşüncelerinin endişe kaynağı olduğu açık.

kaynaklar:

- AFP

- Techsponential analisti Avi Greengart

- Insider Intelligence baş analisti Yory Wurmser

- Wedbush analisti Dan Ives