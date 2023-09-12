İngiltere Merkez Bankası, Dijital Pound'un Gizlilik Kaygıları Konusunda Ulusal Görüşme Çağrısında Bulundu

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Sarah Breeden, sterlinin dijital versiyonunun mahremiyet üzerindeki etkilerini çevreleyen kamuoyunun endişelerini gidermek için "ulusal bir görüşme" çağrısında bulundu. BoE ve İngiltere maliye bakanlığı yakın gelecekte dijital poundun tanıtılması olasılığını araştırıyor. Ancak eleştirmenler, dijital bir para biriminin hükümetlerin bireylerin harcama alışkanlıklarını izlemesine ve nakit işlemlerini karmaşıklaştırmasına olanak sağlayabileceğini savunuyor.

Breeden, gizlilikle ilgili kaygıların ele alınması ve konuyla ilgili açık diyaloğun desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Dijital poundun tüm dijital işlemlerin temelini oluşturacağını ve para birimine güven sağlayacağını vurguladı. Ancak gizliliğin yönetilmesinde ve devletin dijital para birimiyle ilgili rolünün tanımlanmasında zorluklar olduğunu kabul etti.

Programlanabilirliğe ilişkin gizlilik endişeleri Breeden tarafından da kabul edildi ve Breeden, bu endişeleri gidermek için açık mevzuat ve şartlar ve koşullar oluşturma ihtiyacını vurguladı.

Breeden ayrıca özel sektör dijital para birimleri göz önüne alındığında gizliliğin de bir öncelik olması gerektiğini vurguladı. On bir ülkenin halihazırda para birimlerinin dijital versiyonlarını kullanıma sunduğuna ve ABD Merkez Bankası'nın da bu olasılığı değerlendirdiğine dikkat çekti.

Finansal istikrar üzerindeki etki Breeden için bir diğer önemli husustur. Dijital poundla ilgili kamuoyunun katılımına verilen yanıtlar, bu yılın sonlarında yayınlanacak ve teklifin çeşitli yönlerine ilişkin daha fazla bilgi sağlayacak.

Breeden'in, eleştirmenlerin önerdiği gibi dijital para biriminin nakit kullanılabilirliğini ortadan kaldıracağı fikrini reddettiğini belirtmekte fayda var.

Kaynaklar: Reuters

Tanımlar:

– Dijital pound: Birleşik Krallık'ın para birimi olan sterlinin dijital versiyonu.

– Bank of England (BoE): Birleşik Krallık'ın merkez bankası.

– Gizlilik endişeleri: Kişisel bilgilerin ve bireysel gizlilik haklarının korunmasına ilişkin endişeler.

– Programlanabilirlik: Belirli işlevleri veya görevleri yürütmek üzere bir bilgisayar veya dijital sistem için kod veya talimat yazma yeteneği.

– Finansal istikrar: Bankacılık sistemi gibi bir finansal sistemin şoklara dayanabilmesi ve işleyişini sürdürebilmesi durumu.

– Halkın katılımı: Belirli bir konu veya teklif hakkında halkın katılımını veya geri bildirimini alma süreci.

Kaynak: Reuters