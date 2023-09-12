BGMI Kullanım Kodlarıyla Oyuncu Deneyimini Yükseltme

Popüler oyun Battlegrounds Mobile India (BGMI), PUBG Mobile'ın Hindistan pazarından kaldırılmasından bu yana ilgi kazanıyor. BGMI'yi diğerlerinden ayıran özelliklerden biri, çeşitli oyun içi ödüllerle değiştirilebilen günlük BGMI kullanım sertifikalarının bulunmasıdır.

BGMI kullanım kodları sınırlı bütçeye sahip oyuncular için bir nimettir. Oyuncular bu sertifikaları takas ederek "Bilinmeyen Nakit" (UC) olarak bilinen oyun içi para biriminin yanı sıra ifadeler, öğeler ve silahlar ve araçlar için geliştirmeler elde edebilirler. En iyi yanı, UC almak için artık yeni ödeme kodlarına gerek olmaması, bütçeye duyarlı oyuncuların bu değerli ödüllere erişmesini kolaylaştırmasıdır.

12 Eylül 2023 için sunulan BGMI kullanım kodları şunlardır:

– BTOQZHZ8CQ

– TQIZBZ76F

– 5FG10D33

– GPHZDBTFZM24U

– KARZBZYTR

– JJCZCDZJ9U

– UKUZBZGWF

– TIFZBHZK4A

– RNUZBZ9QQ

– PGHZDBTFZ95U

– R89FPLM9S

– BMTCZBZMFS

– 5FG10D33

– TQIZBz76F

– BMTFZBZQNC

– SD14G84FCC

– RNUZBZ9QQ

BGMI kodlarını kullanma konusunda yeniyseniz işte adım adım bir kılavuz:

1. Belirtilen BGMI geri ödeme sayfasını ziyaret edin.

2. BGMI hesabınızın durumunu doğrulayın.

3. Promosyon kodunu sağlanan alana doğru bir şekilde girin.

4. Mevcut seçenekler arasından "Kullan"ı seçin.

5. Kullandığınız öğelere erişmek için oyun içi envanterinizi kontrol edin.

Bu kullanım kodları, ateşli silahlar ve araçlara yönelik geliştirmelerin yanı sıra çeşitli oyun içi öğeler de dahil olmak üzere çeşitli ödüllerin kilidini açar. Kendinizi BGMI'nin büyüleyici dünyasına kaptırmak, 12 Eylül 2023 kodlarıyla artık daha da heyecanlı hale geliyor.

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