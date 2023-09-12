MetaStealer: macOS İşletmelerini Hedef Alan Yeni Bir Bilgi Hırsızı

Bilgi çalan yeni bir kötü amaçlı yazılım olan MetaStealer, Apple macOS sistemlerine yönelik bir tehdit olarak ortaya çıktı. Bu, macOS işletim sistemine odaklanan Stealer, Pureland, Atomic Stealer ve Realst dahil olmak üzere giderek büyüyen hırsız aileleri listesine ekleniyor. Bu son saldırıda, tehdit aktörleri, kurbanlara kötü amaçlı yükler göndermeleri için sosyal mühendislik yapmak amacıyla sahte istemciler gibi davranıyor.

MetaStealer, disk görüntü formatında (DMG) hileli uygulama paketleri şeklinde dağıtılır. Saldırganlar, DMG dosyasını içeren şifre korumalı ZIP arşivini paylaşarak hedeflerine yaklaşıyor. Önceki örneklerde, kötü amaçlı yazılımın Adobe dosyaları veya Adobe Photoshop yükleyicileri olarak gizlendiği görüldü. Kanıtlar, MetaStealer eserlerinin Mart 2023'ten beri doğada mevcut olduğunu ve en son örneğin 27 Ağustos 2023'te VirusTotal'a yüklendiğini gösteriyor.

MetaStealer'ı diğerlerinden ayıran şey, iş kullanıcılarını hedeflemeye odaklanmasıdır. Genellikle macOS kötü amaçlı yazılımları, popüler yazılımların kırık sürümlerini sunan torrent siteleri veya şüpheli üçüncü taraf yazılım dağıtıcıları aracılığıyla dağıtılır. Ancak MetaStealer özellikle iş kullanıcılarını hedef alıyor ve iCloud Anahtar Zinciri'nden, kayıtlı parolalardan ve güvenliği ihlal edilmiş ana bilgisayarlardaki dosyalardan veri toplamayı hedefliyor. Kötü amaçlı yazılımın bazı sürümlerinin Telegram ve Meta gibi hizmetleri hedef aldığı da gözlemlendi.

MetaStealer'ın ortaya çıkışı, tehdit aktörleri arasında verileri için Mac kullanıcılarını hedeflemenin artan eğilimini vurguluyor. Değerli anahtarlıkları ve diğer bilgileri iş kullanıcılarından sızdırma hedefi, daha fazla siber suç faaliyeti veya daha büyük iş ağlarına erişim potansiyelinin altını çiziyor. MetaStealer'ın diğer hırsız ailelerin ardındaki aynı yazarların eseri mi yoksa ayrı tehdit aktörü gruplarının sonucu mu olduğu belli değil.

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kaynaklar:

– SentinelOne: Phil Stokes'un Analizi