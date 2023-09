Ulusal Hokey Ligi (NHL) ve NHL Ağı, tam erişimli sezon öncesi belgesel dizisi Behind The Glass'ın dördüncü sezonu için Los Angeles Kings ile ortaklıklarını duyurdu. NHL Network tarafından NHL Productions ile birlikte üretilen bu üç bölümlük dizi, iki kez Stanley Cup Şampiyonu olan Kings'in merceğinden NHL sezon öncesi döneminin yoğunluğuna, dramasına ve rekabetine kamera arkası bir bakış sunacak.

Behind The Glass'ın önümüzdeki sezonunda, 2023 NHL Global Series için Avustralya'nın Melbourne kentinde Arizona Coyotes'a karşı oynayan Kings'in Güney Yarımküre'ye yaptığı gezi yer alacak. Bu, Avustralya'da oynanan ilk NHL maçı olacak ve seriye heyecan katacak. Oyuncular mikrofonla kapatılacak ve sahanın dışında yer alacak, kadrodaki yerleri için yarışan ve normal sezon açılışına hazırlanan taraftarlara benzersiz içerikler sunulacak.

Art arda iki kez Stanley Cup Playoff'una katılan Kings, organizasyona dair beklentileri artırdı. Camın Arkası, antrenman kampı boyunca takıma liderlik eden ve daimi bir Stanley Kupası yarışmacısının vizyonunu şekillendiren takımın başkan yardımcısı ve genel menajeri Rob Blake ve baş antrenör Todd McLellan'a odaklanacak. Dizide ayrıca yeni alınan pivot Pierre-Luc Dubois, yükselen yıldızlar Adrian Kempe ve Kevin Fiala ve kıdemli çekirdek oyuncular Anze Kopitar ve Drew Doughty gibi önemli oyuncular da yer alacak. Takım Başkanı Luc Robitaille, Kral olmanın ne anlama geldiğine dair benzersiz bilgiler sunacak.

İlk kez 2018'de gösterime giren Behind The Glass, hayranlara New Jersey Devils'in gözünden NHL sezon öncesi maçına benzeri görülmemiş bir bakış sunuyor. O zamandan beri dizide Philadelphia Flyers ve Nashville Predators yer aldı. Bu yılki etkinlik, Avustralya'nın Melbourne kentine yapılacak uluslararası geziyle çıtayı yükseltecek.

Hayranlar, #BehindTheGlass hashtag'ini kullanarak dijital ve sosyal medya platformlarında paylaşılan Behind The Glass'ın her bölümünden özel bonus içerik ve klipler görmeyi bekleyebilirler. Ayrıca her bölüm NHL'nin YouTube platformunda yayınlanacak ve hayranlara diziyle etkileşime geçmeleri için daha fazla fırsat sunulacak.

Camın Ardında: Los Angeles Kings Eğitim Kampı, taraftarları oyuna daha da yakınlaştırmayı ve takıma ve sezon öncesi döneme dair benzersiz ve daha önce görülmemiş bir bakış açısı sağlamayı vaat ediyor. Benzeri görülmemiş bir erişime sahip olan bu belgesel dizisi, yaklaşan NHL sezonunu tahmin eden hayranları kesinlikle heyecanlandıracak.

