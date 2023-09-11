Barbie Dijital Yayın Tarihi: Nerede İzlenmeli ve Max'te Ne Zaman Yayınlanmalı?

Gişedeki büyük başarısının ardından merakla beklenen Barbie filmi nihayet dijital ortamda indirilmeye sunuldu. Warner Bros., Barbie'yi sinemalarda gösterime girdikten iki aydan kısa bir süre sonra premium isteğe bağlı video platformlarında yayınlamaya karar verdi. Ancak film, 22 Eylül'de bir haftalık IMAX gösterimi de dahil olmak üzere sinemalarda gösterilmeye devam edecek.

Yayın seçeneklerine gelince, 12 Eylül Salı gününden itibaren Barbie, Amazon Prime, Google Play, Apple TV ve Vudu gibi platformlardan dijital olarak satın alınabilecek ve kiralanabilecek. Fiyat platforma bağlı olarak farklılık gösterebilir ancak Amazon Prime, filmi ön siparişe 29.99 saatlik izleme süresi için satın alma için 24.99 ABD doları ve kiralama için 48 ABD doları olarak sunuyor.

Barbie dijital sürümü, "Barbie Ülkesine Hoş Geldiniz", "Barbie Olmak", "Giydirme Oynamak", "Müzikal İnandırmak", "All-Star Barbie Partisi" ve "Barbie Ülkesine Hoş Geldiniz" gibi tanıtımlar da dahil olmak üzere 30 dakikadan fazla bonus içerik içeriyor. Garip Bir Dünya.” Ancak Barbie DVD'si veya Blu-Ray'i için henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmuyor.

Barbie bir Warner Bros. filmi olduğu için yıl sonundan önce Warner Bros.'un sahibi olduğu yayın hizmeti Max'te yayına sunulması bekleniyor. Önceki Warner Bros. tiyatro gösterimleri, isteğe bağlı premium video olarak yayınlandıkları ve belirli bir süre sonra Max'te izlenebildiği bir modeli takip ediyordu. Örneğin The Flash, sinemalarda gösterime girdikten beş hafta sonra PVOD'da yayınlandı ve PVOD'dan beş hafta sonra Max'te yayınlanmaya başladı.

Barbie'nin mali başarısı ve beklentisi göz önüne alındığında stüdyonun onu Max'te yayınlamak için daha uzun süre beklemesi muhtemel. The Flash'a benzer bir model izleyen Barbie, sinemalarda gösterime girdikten yaklaşık dokuz hafta sonra Max'te görünebilir. Spekülasyona göre Barbie, Kasım 2023'ün ortasından sonuna kadar Max'te yayın yapıyor olabilir. Ancak Barbie Max'in henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmadığını belirtmekte fayda var.

Barbie filmini izlemek için sabırsızlanıyorsanız yarından itibaren online olarak satın alabilir veya kiralayabilirsiniz. Dijital yayının keyfini çıkarın ve Barbie'nin Max'teki yayın durumuyla ilgili güncellemeler için bizi takip etmeye devam edin.

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