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Araştırmalara Göre Avustralyalıların Yarısından Azında 5G Telefon Var

ByVicky Stavropoulou

Eylül 12, 2023
Araştırmalara Göre Avustralyalıların Yarısından Azında 5G Telefon Var

Fiyat karşılaştırma sitesi Finder tarafından yürütülen son araştırmaya göre, cep telefonu kullanan Avustralyalıların yalnızca %46'sının 5G bağlantısını alabilen bir cihazı var. Bu bulgu, 53,000'den fazla Avustralyalının katıldığı canlı bir anket olan Tüketici Duyarlılığı Takipçisine dayanmaktadır. Anket ayrıca katılımcıların yüzde 24'ünün 5G kapsamını istemediğini, yüzde 8'inin ise 5G'nin ne olduğunu bilmediğini itiraf ettiğini ortaya koydu. Ancak katılımcıların %22'si gelecekte 5G telefona geçme isteğini dile getirdi.

Ayrıca araştırma, 3G ağlarının sona yaklaştığı bir dönemde gerçekleşti. Avustralya'nın Vodafone, Telstra ve Optus gibi büyük telekom şirketleri, 3G ağlarını kapatma ve yeni 4G ve 5G ağlarını geliştirmek için teknolojiyi yeniden donatma planlarını duyurdu. Vodafone'un 3G ağını 15 Aralık'ta kapatması planlanıyor, bunu Haziran 2024'te Telstra ve Eylül 2024'te Optus takip edecek.

Uzmanlar, eski cihazlara sahip kişilerin yakın zamanda yükseltme yapması gerekeceğini, aksi takdirde bağlantı kaybı riskiyle karşı karşıya kalacaklarını öne sürüyor. Bu, iPhone sahiplerini de içeriyor; çünkü iPhone 6'dan önceki modeller yalnızca 3G'ye erişebilecek ve bu da gelecek yıl artık desteklenmeyecek. 3G'nin kapatılması aynı zamanda güvenlik sistemleri, tıbbi alarmlar, EFTPOS makineleri ve bazı araçların uzaktan çalıştırma sistemleri gibi telefon dışındaki cihazları da etkileyecek. Bu tür cihazlara güvenen kişilerin, etkilenip etkilenmeyeceklerini belirlemek için üreticilerine veya ağ sağlayıcılarına danışmaları önerilir.

Ancak cep telefonunu son birkaç yılda satın alanların endişelenmesine gerek yok çünkü cihazları 5G'yi desteklemese bile 3G'nin kapanmasından etkilenmeyecekler. Mobil ağlar genellikle yaklaşık her on yılda bir yükseltilir ve eski ağlar aşamalı olarak kullanımdan kaldırılır. Beşinci nesil mobil ağlar olan 5G, ilk kez 2019 yılında tanıtıldı ve 6G'nin on yılın sonunda tanıtılması bekleniyor.

Genel olarak araştırma, nüfusun yarısından azının 5G telefon kullandığı Avustralya'daki mobil bağlantının mevcut durumunu vurguluyor. Teknoloji ilerledikçe, kesintisiz bağlantı ve en yeni ağ özelliklerine erişim sağlamak için bireylerin cihazlarını güncel tutması hayati önem taşıyor.

kaynaklar:
– Bulucu Araştırması
– M2M Bağlantısı

By Vicky Stavropoulou

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