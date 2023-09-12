Audemars Piguet Beş Koleksiyondaki Yeni Modelleri Tanıttı

Audemars Piguet kısa süre önce beş farklı koleksiyonda yenilikçiliğe ve işçiliğe olan bağlılığını sergileyen bir dizi yeni saat tanıttı. Öne çıkanlar arasında Royal Oak "Jumbo" Ekstra İnce, High Jewelry Royal Oak, Royal Oak "Jumbo" Ekstra İnce Openworked, Royal Oak Offshore Chronograph Ceramic ve Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie yer alıyor.

Royal Oak “Jumbo” Ekstra İnce artık yapısında titanyum ve dökme metalik cam (BMG) kullanımına yer veriyor ve bu da ona benzersiz ve son teknoloji bir görünüm kazandırıyor. Bu malzemelerin kombinasyonu ilk olarak markanın 2021 Only Watch koleksiyonunda görüldü ve artık normal koleksiyona dahil edildi. Yeni sürüm, önceki kalibre 7121'in yerini alan kalibre 2121 tarafından desteklenmektedir.

Audemars Piguet, lüks bir dokunuşu tercih edenler için klasik Royal Oak'un dört yüksek mücevher versiyonunu tanıttı. Bu modeller, ikonik tasarıma aydınlık bir etki katan nadir ve son derece teknik kar ayarına sahiptir. 18 ayar beyaz veya pembe altın seçenekleriyle iki farklı boyutta sunulan bu saatler, zarafeti giyilebilirlikle birleştiriyor.

Royal Oak'ın 50. yıl dönümü kutlamalarının devamı olarak marka, sarı altın renkli Royal Oak "Jumbo" Ekstra İnce Openworked'i piyasaya sürdü. Bu yeni model, daha önce piyasaya sürülen pembe altın ve paslanmaz çelik versiyonlarla aynı DNA'yı koruyor ve şeffaflığa ve sofistike işçiliğe odaklanıyor. Kullanılan mekanizma, yalnızca 7124 mm'lik oldukça ince olan kalibre 2.7'tür.

Audemars Piguet, Royal Oak Offshore'un 30. yıldönümünü kutlamak için seramik, titanyum ve altından iki yeni modeli tanıttı. Bu saatler 2020 Ref. 26405CE ve geri dönüş işlevine sahip, otomatik kurmalı entegre kronograf hareketi olan kalibre 4401 tarafından desteklenmektedir.

Audemars Piguet, son olarak teknik mükemmellik arayanlar için ilk kez Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie'nin siyah seramikten yapılmış iki yeni versiyonunu sunuyor. Bu saatler, markanın olağanüstü akustik performans sağlayan patentli Supersonnerie teknolojisine sahiptir. Kalibre 2953 ile çalışan bu saatler, ileri teknoloji ile geleneksel kaplamayı birleştiriyor.

Audemars Piguet, saat yapımcılığının sınırlarını en yeni modelleri ile zorlamaya devam ediyor ve meraklılara hem teknik uzmanlıklarını hem de sanatsal yeteneklerini sergileyen çok çeşitli seçenekler sunuyor.

kaynaklar:

– Makale: HODINKEE – Karşınızda: Audemars Piguet Royal Oak Koleksiyonu 2022

– Görseller: Audemars Piguet