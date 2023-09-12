Valkyrie LMH Programı Aston ve Heart of Racing Ortaklığıyla Geri Dönecek

Üç yılı aşkın süredir askıya alınan Valkyrie LMH programı, Aston Martin ile ABD merkezli Heart of Racing takımı arasındaki ortaklık yoluyla yeniden etkinleştirilecek. Aston Martin ve Heart of Racing'in Valkyrie LMH aracını 2021'de piste çıkarmak için anlaşmaya vardığı bildiriliyor.

Aston Martin, tedarikçilerle görüşmelerde bulunuyor ve programı denetleyecek, aralarında eski Williams F1 mühendislik direktörü Adam Carter'ın da bulunduğu bir ekip kuruyor. Aston Martin, Valkyrie LMH'nin yeniden canlanacağını doğrulamasa da şirket, spor otomobil yarışı DNA'sını ve gelişen motor sporları ortamındaki seçenekleri değerlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Heart of Racing takım patronu Ian James, takımın uluslararası spor otomobil yarışlarında en üst sınıfa çıkma arzusunu dile getirdi ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığını veya imzalanmadığını belirtti. Heart of Racing, bu yıl Aston Martin ile Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na (WEC) kadar genişledi.

Valkyrie yarış arabasının hem WEC hem de Uluslararası Motor Sporları Birliği'nde (IMSA) yarışması bekleniyor. Araç, Valkyrie'nin sokak versiyonunda kullanılan motora benzer şekilde, Cosworth ile birlikte geliştirilen 6.5 litrelik V12 motorla güçlendirilecek.

LMP2 tabanlı LMDh araçları WEC'in Hypercar bölümüne dahil edildiğinde Valkyrie programı askıya alındı. Ancak Aston Martin, Aston Martin'in sahibi Lawrence Stroll'ün Le Mans'a üst düzey bir dönüşle ilgili ipuçlarını takiben programı yeniden canlandırmaya karar verdi.

Aston Martin'in Le Mans'taki en üst sınıfa son katılımı 1 yılında AMR-One üstü açık LMP2011 ile olmuştu. Valkyrie programı, Lola tabanlı DBR1/2 P1 coupe'yi geliştiren Aston Martin Racing operasyonundan ayrıdır.

kaynaklar:

– Otomobil sporları