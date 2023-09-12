Assassin's Creed Mirage: Serinin Köklerine Dönüş

Assassin's Creed son yıllarda Odyssey ve Valhalla gibi oyunların seriyi bu kadar özel kılan temel unsurlardan sapmasıyla bazı değişiklikler gördü. Ancak gelecek bölüm Mirage, seriyi mümkün olan en iyi şekilde köklerine geri getirecek gibi görünüyor.

Mirage'ın öne çıkan özelliklerinden biri de ortamıdır. Önceki oyunların geniş açık dünya ortamlarının yerini yoğun ve canlı bir Bağdat aldı. Kalabalık sokakları, hareketli çarşısı ve birbirine bağlı çatılarıyla şehrin kendisi canlı ve karakter dolu hissettiriyor. Bu son derece ayrıntılı oyun alanını keşfetmek bir zevktir ve şehir gerçekten kendine has bir karaktere sahiptir.

Mirage ayrıca yenilenmiş bir kötü şöhret sistemi sunarak tespit edilmekten kaçınmayı daha da zorlaştırıyor. Muhafızlar varlığınıza tepki verir ve müdahale etmezseniz siviller sizi işaret eder. Ne kadar çok sorun çıkarırsanız, okçular ve ağır zırhlı muhafızlar da dahil olmak üzere o kadar çok düşmanla karşılaşırsınız. Bu sistem oyuna eğlenceli bir meydan okuma katıyor ve klasik Assassin's Creed hissini geri getiriyor.

Mirage'daki Savaş, son girişlerden bazı mekanikleri koruyor, ancak iyileştirmeler var. Düşman seviyeleri ve hasar sayılarının yerini sağlık çubukları, karşı saldırı ve kaçma atışları aldı. Savaş, strateji ve hassas zamanlama gerektiren, daha zorlu ve tepkisel bir his veriyor. Özellikle gizli dövüş Mirage'da parlıyor. Gölgelerde hareket etmek ve gizli kalmak, serinin ilk günlerini hatırlatan ödüllendirici ve ilgi çekici bir his veriyor.

Assassin's Creed Mirage, seriyi gizlilik odaklı köklerine geri getiriyor ve seriyi bu kadar popüler kılan şeyleri yakalıyor. Bazıları RPG unsurlarını gözden kaçırsa da, odaklanmış ortam, sezgisel kontroller ve keyifli gizli oynanış, serinin forma dönüşünü sunuyor.

kaynaklar:

– Assassin's Creed Mirage: Resmi Oynanış Demosu

– Assassin's Creed Mirage: Geliştirici Röportajı