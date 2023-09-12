“Assassin's Creed Mirage, Seriyi Gizli Köklerine Geri Döndürüyor”

Assassin's Creed Mirage, serinin doğduğu orijinal gizli aksiyon formatına bir dönüşü işaret ediyor. Aksiyon RPG oyununa yönelen son öncekilerden farklı olarak Mirage, labirent gibi şehir sokakları ve gizlilik ve parkur vurgusuyla oyuncuları Orta Doğu'ya geri getiriyor.

Silah ve zırh hasarı seviyeleri ve geniş açık alanlar artık yok. Mirage, oyuncuları dikkat çekmemeye, çatılarda gezinmeye ve sızma fırsatları yaratmak için araçlara ve vatandaşların yardımına güvenmeye teşvik ediyor. Oyun, konumları keşfetme, planlama, araştırma ve gösterişli kılıç oyunlarına katılma arasında bir denge kuruyor.

Mirage, bilgi toplamak ve hedeflere suikast düzenlemek için hem ana hem de yan çeşitli görevleri üstlenen bir sokak hırsızı olan ve suikastçıya dönüşen başkahraman Basim'in hikayesini anlatıyor. Oyun, bu görevlerin planlama ve araştırma aşamalarına odaklanarak oyuna bir dedektiflik duygusu katıyor.

Mirage'ın nesnel tasarımı, oyuncuların belirli işaretçiler yerine bağlam ipuçlarına güvenmesine olanak tanıyarak onları çevrelerine daha fazla dikkat etmeye ve kendilerini oyunun ortamına kaptırmaya teşvik ediyor. Mini haritanın olmaması bu etkiyi daha da artırıyor.

Mirage'daki şehir konumları, oyunculara gizlilik ve stratejik planlamaya yönelik serbest biçimli yaklaşımlar bulma zorluğunu sunuyor. Yoğun ve kümelenmiş sokaklarla en küçük kısıtlı alanlar bile geçilmez kaleler gibi görünüyor. Oyuncular, görevlerde ilerlemek için koruma rotalarını gözlemlemeli, dikkat dağıtıcı unsurları kullanmalı ve düşmanları stratejik olarak alt etmelidir.

Yankesicilik Mirage'da önemli bir beceri haline geliyor; oyuncuları iyilik satın almak, gardiyanlara rüşvet vermek ve yeni seçenek ve yolların kilidini açmak için kullanılabilecek para ve jetonlarla ödüllendiriyor. Ek olarak, sis bombaları ve bıçaklar gibi araçların yanı sıra Basim'in aynı anda birden fazla hedefi ışınlamasına ve suikast yapmasına olanak tanıyan yeni Assassin Focus yeteneği, zorlu düşman karşılaşmalarının üstesinden gelmeye yardımcı oluyor.

Assassin's Creed Mirage, orijinal oyunların eğlencesini ve atmosferini hatırlatan ilgi çekici ve sürükleyici bir gizlilik deneyimi sunarak seriyi başarılı bir şekilde köklerine geri getiriyor.

kaynaklar:

– Kaynak makale: Ubisoft aracılığıyla GamesHub