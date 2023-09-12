Assassin's Creed Mirage: Assassin's Creed Serisinin Köklerine Dönüş

Assassin's Creed Mirage, Ubisoft Bordeaux için önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor çünkü stüdyo ilk kez bir oyunun tam sürümünün geliştirilmesine öncülük ediyor. Valhalla'nın Wrath of the Druids DLC'si üzerindeki çalışmalarıyla tanınan Bordeaux, bağımsız bir maceraya dönüşmeden önce başlangıçta Valhalla için DLC olması amaçlanan daha yalın ve daha odaklı Mirage'ı geliştirmek için seçildi. Tarihi Bağdat şehrinde geçen Mirage, Assassin's Creed serisinin köklerine dönmeyi ve orijinal oyuna saygı göstermeyi amaçlıyor.

Mirage'ın en önemli yönlerinden biri, klasik Assassin's Creed oynanışını geri getiren gizlilik ve gözcülüğe vurgu yapmasıdır. Sosyal kaynaşma geri döndü ve oyuncuların kalabalığa sorunsuz bir şekilde uyum sağlamasına ve Bağdat'ın Yuvarlak Şehri'nin kalabalık sokaklarında gezinmesine olanak tanıdı. Parkur da öne çıkan bir özellik; oyuncular çatıları kullanarak şehri dolaşabiliyor ve çatışmadan kaçınmak için akrobatik hareketler gerçekleştirebiliyor. Ek olarak, daha hızlı bir ulaşım yöntemini tercih edenler için senkronize bakış açılarına hızlı yolculuk imkanı da mevcut.

Round City, kanalları, yeşillikleri ve ilk Assassin's Creed oyununu anımsatan mimariye sahip farklı bölgeleriyle etkileyici bir ortamdır. Hareketli bir pazar kasabası olan Karkh ve akademisyenlerin matematik ve felsefe çalıştığı Bilgelik Evi'ne ev sahipliği yapan Abbasiyah gibi her bölge benzersiz bir deneyim sunar. Şehrin tasarımındaki detaylara verilen önem, Mirage'ın sürükleyici deneyimine katkıda bulunuyor.

Mirage, şehrin yanı sıra The Wilderness olarak bilinen alanları da tanıtıyor ve modern Assassin's Creed oyunlarına benzer şekilde daha açık ve geniş bir ortam sağlıyor. Bu alanlar canlandırıcı bir tempo değişikliği sunuyor ve Mirage'ın anlatıya dayalı ana deneyimi için keşfedilmesine gerek yok. Oyuncular ister sınırlı kentsel ortamları ister açık vahşi doğayı tercih etsin, Mirage her iki dünyanın da en iyisini sunuyor.

Mirage öncelikle Basim İbn İshak'ın Bağdat'taki deneyimlerine odaklansa da günümüz hikayesinde geçen anlar da var. Ancak bu anlar sınırlıdır ve esas olarak Basim'in yolculuğuna vurgu yapılmaktadır. Oyundaki bir diğer dikkate değer yer ise Gizli Olanlar için eğitim alanı olarak hizmet veren ve önceki Assassin's Creed bilgisine göndermeler yapan Alamut kalesidir.

Mirage, NPC'lerin oyuncunun eylemlerine tepki vereceği kötü şöhret sistemi gibi yeni oyun mekaniği sunuyor. Yankesicilik gibi görevlerin başarısız olması, NPC'lerin gardiyanları uyarmasına ve oyuncunun kötü şöhret düzeyinin artmasına neden olabilir. Oyuncular, tespit edilmekten kaçınmak için müzisyenlere rüşvet vererek dikkat dağıtma veya son çare olarak çatışmaya girme gibi stratejiler kullanabilirler.

Assassin's Creed Mirage hem uzun süredir hayranlar hem de seriye yeni katılanlar için bir şeyler sunuyor. Hayranlar Paskalya yumurtalarını ve daha geniş Assassin's Creed hikâyesine yapılan göndermeleri beğenecek, yeni gelenler ise seriye ilk deneyimleri olarak Mirage ile katılabilecek. Gizliliğe, parkura ve serinin köklerine dönüşe odaklanan Mirage, heyecan verici ve sürükleyici bir Assassin's Creed macerası sunmaya hazırlanıyor.

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