Assassin's Creed Mirage: Serinin Köklerine Dönüş

Assassin's Creed Mirage için erken ön izlemelerin yayınlanması, oyunun tarihi kurgu serisinin köklerine uzun zamandır beklenen bir dönüşü işaret edeceğini gösteriyor. Yıllar geçtikçe Assassin's Creed serisi orijinal önermesinin ötesine geçerek karmaşık olaylar, kafa karıştırıcı haritalar, uzun oynanış ve çok sayıda yan görevle dolu hale geldi. Ancak Mirage, akıcı ve gizlilik odaklı bir deneyim sunarak bunu değiştirecek gibi görünüyor.

Mirage, selefi Valhalla'nın bir öncüsü olarak hareket ediyor ve 9. yüzyıl hırsızı ve mitolojik insanüstü reenkarne olan Basim İbn İshak'ın hareketli Bağdat şehrinde gezinirken etrafında dönüyor. Ubisoft, Mirage'ın Valhalla'ya kıyasla yaklaşık 20 saat gibi daha kısa bir oyun süresi ve daha doğrusal bir hikayeyle daha "samimi" olacağının sözünü verdi.

Oyuncuların ilk tepkileri büyük ölçüde olumlu oldu. Önizlemeler, oyuncuları çok sayıda simgeyle bunaltmayan, daha odaklanmış bir haritayla klasik Assassin's Creed gizlilik oyununun geri dönüşünü vurguluyor. IGN, oyunu seriyi mümkün olan en iyi şekilde köklerine geri getirecek şekilde tanımlarken GameRant, Mirage'ın hem saf gizliliği hem de "bunu anlatacak kimse hayatta değilse gizliliktir" yöntemini ödüllendirdiğini belirtiyor.

Ancak bazı eleştirmenler Mirage'ın savaş sisteminin basit hissettirdiğini ve yenilikten yoksun olduğunu belirtiyor. Çatışma, birçok üçüncü şahıs oyununda görülen tanıdık saldırı, kaçma, savuşturma ve karşı saldırı rutininden oluşur. Beceri ağacı da sönük görünüyor, heyecan verici yeni yetenekler sunmak yerine kahramanın kartal arkadaşı ve envanter yönetimine yönelik iyileştirmelere odaklanıyor.

Bu küçük dezavantajlara rağmen genel izlenimler, Mirage'ın Assassin's Creed serisini popüler kılan şeyin özünü yakaladığını gösteriyor. Yeni ortamı ve sosyal gizlilik mekaniğine yapılan vurgu, serinin köklerine dönüş arayan hayranlar için nostaljik bir deneyim sağlıyor.

Assassin's Creed Mirage, 5 Ekim'de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve Windows için yayınlanacak.

kaynaklar:

– İlgi: Kris Holt – [Kaynak Başlığı]

– IGN: Nick Maillet – [Kaynak Başlığı]

– GameRant: Joshua Duckworth – [Kaynak Başlığı]

– Poligon: Mike Mahardy – [Kaynak Başlığı]

– Taş Kağıt Av Tüfeği: Katharine Kalesi – [Kaynak Başlığı]