Apple'ın watchOS 10 Güncellemesi, Apple Watch Series 9 için Heyecan Verici Özellikler Sunuyor

Apple, akıllı saatinin son güncellemesi olan watchOS 10'un 18 Eylül'de indirilmeye sunulacağını duyurdu. Bu güncelleme, saatin arayüzünde önemli değişiklikler getiriyor ve kullanıcı deneyimini geliştiren yeni özellikler sunuyor.

WatchOS 10'daki en önemli eklemelerden biri, Apple'ın bakışlar olarak adlandırdığı widget'ların tanıtılmasıdır. Kullanıcılar artık bu widget'lar arasında geçiş yapabilir ve bunları özelleştirebilir, böylece bilgilere hızlı bir şekilde erişim daha kolay hale gelir. Saat ayrıca, gün boyunca kullanıcılar için en uygun widget'ları tahmin eden ve görüntüleyen, makine öğrenimiyle desteklenen bir Smart Stack widget'ına da sahip.

Ayrıca watchOS 10, Apple Watch Series 9'daki Siri işlevselliğine de iyileştirmeler getiriyor. Siri komutları artık cihazda işlenerek daha iyi gizlilik sağlanacak ve kullanıcıların Sağlık uygulamasından kişisel sağlık ve fitness verileriyle ilgili sorular sorabilmesi sağlanacak.

Güncelleme ayrıca bir HomePod'un yakınlarda olduğunu algılayabilen yeni bir ikinci nesil ultra geniş bant (UWB) çipi de içeriyor. Kullanıcı UWB'li bir HomePod'a dört metre yaklaştığında saat otomatik olarak Şu An Çalınan özelliğini başlatarak kullanıcıların HomePod'u kontrol etmesine veya Smart Stack'ten öneriler almasına olanak tanıyor.

Apple ayrıca watchOS 10'da erişilebilirlik özelliklerini de geliştirdi. Kullanıcılar artık aramaları yanıtlamak veya Smart Stack widget'ine erişmek gibi çeşitli eylemleri gerçekleştirmek için saatin bulunduğu elin parmaklarıyla birbirine çift dokunabiliyor.

Kullanıcı arayüzü açısından uygulama ızgarası yeniden tasarlandı. Önceki petek ızgarası yerine, uygulamalar artık dikey olarak kayan küçük dairesel simgeler olarak görüntüleniyor, bu da istenen uygulamaların bulunmasını ve bunlara erişilmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca yan düğme işlevi de değiştirildi; Artık tek bir basış, kullanıcıları kontrol merkezine götürürken, iki kez basmak, NFC ödemeleri için Apple Wallet'ı getiriyor.

WatchOS 10, daha sezgisel ve etkileşimli bir kullanıcı deneyimi sunarak Apple Watch'un minyatür bir iPhone gibi hissetmesini sağlıyor. Özelleştirilebilir widget'lar, geliştirilmiş Siri yetenekleri ve geliştirilmiş erişilebilirlik özellikleriyle Apple, akıllı saatinin kullanıcılar için günlük yaşamlarında değerli bir araç olarak kalmasını sağlıyor.

kaynaklar:

– The Verge: [Apple Watch Series 10'da WatchOS 9](URL'yi girin)

– The Verge – Victoria Song: [watchOS 10 Önizlemesi](URL'yi ekleyin)