Apple, Emisyonları Azaltmak İçin Karbon Nötr Apple Watch Modellerini Piyasaya Sürüyor

Apple Salı günü yaptığı açıklamada, 2030 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdünün bir parçası olarak Apple Watch modellerinden üçünün karbon nötr versiyonlarını piyasaya süreceğini duyurdu. Bu yeni modellerin kutularında sürdürülebilirliklerini belirtmek için yeşil bir logo yer alacak.

Bu saatlerde emisyon azaltımının büyük bir kısmı üretim sürecinde temiz elektrik kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Apple, 300 tedarikçisinin de Apple üretimi için temiz enerji kullanmayı taahhüt ettiğini açıkladı.

Ancak Apple'ın ağırlıklı olarak uçaklara dayanan ulaşım ağı, önemli bir emisyon kaynağı olmaya devam etti. Bu sorunu çözmek için Apple, emisyonları azaltmak amacıyla tekneler, trenler ve diğer hava dışı yöntemlerle daha fazla saat taşımayı planlıyor.

Üç karbon nötr Apple Watch modeli için, gönderilerin ağırlıkça yarısı havasız yöntemlerle taşınacak. Apple yöneticileri bu değişimin yakıt tüketimini azaltmaya ve daha az karbon emisyonu yaratmaya yardımcı olacağını belirtti.

Apple, bu taşıma yöntemini kullanarak önceki saat modellerine göre daha düşük emisyona sahip olmayı hedefliyor. Geriye kalan emisyonlar için şirket, karbon nötrlüğünü sağlamak amacıyla karbon denkleştirmeleri satın alacak.

Yeni yeşil logolu Apple Watch Series 9, Apple Watch SE ve Apple Watch Ultra 2, önceki ürünlere kıyasla önemli ölçüde daha düşük emisyona sahip olacak. Özellikle, spor halka bantlı yeni iklim dostu alüminyum Seri 9'da, Apple'ın değişikliklerinden sonra 8.1 kg (18 lb) emisyon kalacak.

Ayrıca Apple, ürünlerinde daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanmak için çalışıyor. Yeni saatlerde geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış özel alüminyum ve titanyum alaşımlarının yanı sıra yalnızca geri dönüştürülmüş kobalt içeren piller bulunuyor. Apple, gelecekte bu sürdürülebilir uygulamaları daha fazla ürününe genişletmeyi planlıyor.

Sürdürülebilirliğe yönelik yönelime rağmen Apple, saatlerinin karbon nötr versiyonlarının standart modellerle aynı fiyatta olacağını vurguladı. Şirket, bu değişiklikleri diğer işletmeler için de uygulanabilir ve tekrarlanabilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Kaynaklar: Reuters