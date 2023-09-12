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Apple, iPhone 15 ve Apple Watch Kordonları için FineWoven Malzemesini Tanıttı

ByRobert Andrew

Eylül 12, 2023
Apple, iPhone 15 ve Apple Watch Kordonları için FineWoven Malzemesini Tanıttı

Apple, Apple Watch kordonları ve iPhone 15 kılıfları için FineWoven adı verilen yeni bir premium malzemenin piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Bu malzeme, kalitesi düşen önceki deri ürünlerinin yerini alır. Malzeme değiştirme kararı aynı zamanda Apple ölçeğinde deri üretimiyle ilişkili önemli karbon ayak izinden de kaynaklandı.

FineWoven, yüzde 68'i tüketici sonrası geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış bir mikro dimi malzemedir. Yumuşak ve süet benzeri bir dokuya sahip olup Apple Watch kayışları için rahat bir his sağlar. Bantlar, daha fazla rahatlık ve güvenlik için Manyetik Bağlantı ve Modern Toka kapaklarıyla donatılacak.

iPhone 15 kılıfları açısından FineWoven, Apple'ın MagSafe ekosistemini destekleyerek kullanıcıların manyetik şarj cihazlarını, cüzdanları ve diğer aksesuarları kolayca takmasına olanak tanıyacak. Bu, Apple'ın ekosistemiyle uyumluluğu sağlarken deriye daha sürdürülebilir bir alternatif sunuyor.

Birçok müşteri, Apple'ın inek derisi kasalarının kalitesindeki düşüşten duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Bununla birlikte, üçüncü taraf üreticilerin ucuz deri çantalar veya premium fiyatı haklı çıkaracak daha kaliteli alternatifler sunarak bu boşluğu doldurması bekleniyor.

Google'ın kumaş kılıf seçimlerini aşamalı olarak kaldırıp yerine silikon seçeneklerini koymasıyla FineWoven malzemesi kumaş kılıflara yeni bir yaklaşım getiriyor. Apple'ın kumaş kılıflara girişi, kullanıcılara yeni bir görünüm ve his deneyimlemeleri için heyecan verici bir fırsat sunuyor.

kaynaklar:

– Antonio G. Di Benedetto, teknoloji anlaşmalarını ve The Verge's Deals bültenini konu alan yazar
– Lisa Jackson, Apple'ın çevre politikası başkan yardımcısı

By Robert Andrew

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