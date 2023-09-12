iPhone 15 Pro Max Şimdi 1,199 GB Depolama Alanıyla 256 Dolardan Başlıyor

iPhone 15 Pro Max bazı büyük değişikliklere uğradı ve bu değişikliklerle birlikte 1,199 GB model için 256 dolarlık yeni bir başlangıç ​​fiyatı geliyor. Geçen yılın Pro Max'i 1,099 dolardan başlıyordu ancak yalnızca 128 GB depolama alanı vardı. Yeni iPhone daha fazla depolama alanı sunuyor ancak daha yüksek bir fiyatla.

Apple, hem iPhone 15 Pro hem de 15 Pro Max'i 22 Eylül'de piyasaya sürecek ve ön siparişler bu Cuma başlayacak. Apple'ın fırçalanmış titanyum alaşımlı çerçeve ve daha ince çerçevelerin piyasaya sürülmesi gibi ürün serisi değişiklikleri nedeniyle fiyatı artıracağına dair söylentiler aylardır dolaşıyordu. Yeni iPhone 15 Pro Max ayrıca ışın izlemeyi destekleyen entegre GPU'ya sahip daha hızlı bir A17 SoC'ye sahiptir.

Apple'ın geçen yıl aynı depolama kapasitesi için aynı tutarı talep etmesi nedeniyle 1,199 GB'lık model için 256 dolarlık fiyatın bir fiyat artışı olmadığını belirtmekte fayda var. Ancak 128 GB depolama alanına sahip daha düşük fiyatlı seçenek artık mevcut değil.

Fiyat ve depolama değişikliklerinin yanı sıra Apple, iPhone'larında bazı önemli güncellemeler de yaptı. Şirket nihayet AirPods Pro da dahil olmak üzere tüm telefonlarında eskiyen Lightning bağlantı noktasını USB-C bağlantı noktalarıyla değiştirdi. USB-C bağlantı noktası, 3 Gbps'ye kadar aktarım hızlarıyla daha hızlı USB 10 standardını destekler. Ancak kullanıcıların ayrıca USB 3 tip C kablosunu da satın almaları gerekecek.

Üstelik iPhone 15 serisi artık Apple'ın kendi MagSafe şarjını temel alan yeni şarj standardı olan Qi2 şarjını da destekliyor. Pro modelleri ayrıca eski zil/titreşim anahtarını, Apple Watch Ultra serisi telefonlarda bulunana benzer şekilde özelleştirilebilir bir Eylem Düğmesiyle değiştirdi.

Apple, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'in yanı sıra iPhone 15 ve 15 Plus modellerini de duyurdu. Bu modeller Dynamic Island'ı içeriyor ve geçen yılın Pro modellerinden A16 Bionic çiplerini devralıyor. iPhone 15 ve 15 Plus'ın başlangıç ​​fiyatları sırasıyla 799 dolar ve 899 dolardan geçen yılla aynı kaldı.

Genel olarak yeni iPhone 15 Pro Max daha yüksek bir başlangıç ​​fiyatıyla geliyor ancak önceki modele kıyasla daha fazla depolama alanı ve çeşitli yeni özellikler ve iyileştirmeler sunuyor.

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