Apple, Çin Pazarına Erişim Kaygıları ve Rekabetin Ortasında iPhone 15 Serisini Açıklayacak

Çin pazarındaki zorluklar ve artan rekabetle karşı karşıya kalan Apple'ın bugün yeni iPhone 15 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. iPhone, Apple'ın geçen yılki satışlarının yarısından fazlasını oluşturuyordu ancak Çin'deki pazar erişimi kısıtlamaları şirket için bir tehdit oluşturuyor. Ek olarak Apple, ABD ihracat kontrolleri Huawei'nin telefon işini aksatıncaya kadar Çin'in birinci sınıf akıllı telefon pazarındaki en büyük rakibi olan Huawei Technologies ile mücadele etmek zorunda kalacak. Geçen hafta Huawei, Çin yapımı çipleri kullanan, potansiyel olarak ABD hükümetinin dayattığı ticari kısıtlamaları ihlal eden üst düzey bir telefon olan Mate 60 Pro'yu piyasaya sürdü.

Huawei, Apple'a karşı üstünlük sağlamak amacıyla Çin'in hükümet destekli ağını kullanarak uydu araması gibi eklenti özellikleri ekledi. Apple'ın mevcut iPhone serisi uydu özelliklerini içermesine rağmen, bunlar yalnızca acil durumlara yöneliktir. Apple, bugün Apple Park genel merkezinde düzenleyeceği etkinlik sırasında muhtemelen yeni ürün serisine odaklanacak; müşteriler için en büyük değişiklik, Apple'ın tescilli "Lightning" şarj kablolarından Avrupa yönetmeliklerine uygun USB-C'ye geçiş yapılması olacak. Analistler, Apple'ın iPhone'larda çekilen yüksek kaliteli videoları aktarmak için daha yüksek veri hızlarından yararlanarak bu değişikliği bir yükseltme olarak konumlandıracağını öngörüyor.

Analistler ayrıca Apple'ın gelişmiş yakınlaştırma yetenekleri için "periskop" kamera teknolojisi, yükseltilmiş çipler ve titanyum kasalar gibi yeni özellikler sunmasını bekliyor. Asıl soru, bu özelliklerin yeni üst seviye bir cihaza mı ayrılacağı, yoksa daha ucuz modellere daha küçük yükseltmeler mi yapılacağıdır. Uzmanlar, Apple'ın geliri artırmak için satılan telefon başına ortalama fiyatını artıracağını tahmin ediyor, ancak fiyatların genel olarak mı artırılacağı yoksa premium sürümlerle mi sınırlı olacağı belirsizliğini koruyor. Küresel akıllı telefon pazarındaki düşüşe rağmen bu yılın ikinci çeyreğinde büyük akıllı telefon üreticileri arasında satışlarda en az düşüşü Apple yaşadı. Ancak bir bütün olarak pazar hâlâ zorlu koşullarla karşı karşıya.

Gözlemciler aynı zamanda Apple'ın üretken yapay zeka alanındaki planlarına ilişkin her türlü göstergeyi de takip edecek. Şirket bu teknolojiyle ilgili niyetleriyle ilgili sorularla karşı karşıya kaldı ancak şu ana kadar çok az ipucu elde edildi. Apple'ın Siri'nin gelişmiş bir sürümünü sergileyip sergilemeyeceği veya bu alandaki araştırma ve geliştirme çalışmaları hakkında fikir verip vermeyeceği konusunda spekülasyonlar devam ediyor.

kaynaklar:

– Reuters: https://www.reuters.com/teknoloji/apple-set-unveil-new-iphone-lineup-tuesday-amid-china-competition-threats-2022-09-06/